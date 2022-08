Finalistke za miss Slovenije: četverica študentk upa na kronico (FOTO)

Cvet lepote se bo prvo septembrsko nedeljo zgrnil v Braslovče, prav tam bo namreč letošnji finalni izbor za miss Slovenije, katerega rdeča nit je podjetništvo na podeželju, raznolikost, naravna in kulturna dediščina namreč ponujata številne priložnosti za poslovne uspehe na različnih področjih.

Šestnajst finalistk stiska pesti, a le ena bo nosila lento in kronico ter zastopala slovenske barve na svetovnem izboru. Prve štiri finalistke smo predstavili včeraj, in sicer po vrstnem redu, kot se bodo pojavile pred žirijo in obiskovalci, danes si oglejte naslednje štiri.

Anja Korenč

Številko 5 ima Blažka Hojak Šalamun, 21-letna Ptujčanka, ki končuje študij prava na Univerzi v Mariboru. Pravi, da se trudi uživati vsak dan svojega življenja. »Nastopanje mi ni tuje, devet let sem namreč plesala balet, trenirala sem tudi jahanje in opravila dva izpita, jahač 1 in 2.« Pravi, da obožuje fotografijo, da je rada pred in za kamero. Rada ima potovanja, v prostem času veliko kolesari. »Veljam za samosvojo, družabno, komunikativno in vztrajno,« pravi.

Šesta bo na oder stopila 21-letna Logatčanka Anja Korenč. Pravi, da je komunikativno in ambiciozno dekle. Je študentka na fakulteti za dizajn, smer notranja oprema, po študiju pa namerava opraviti licenco za nepremičninskega posrednika. »Pri uresničevanju svojih ciljev sem natančna in predana, predvsem pa odprta za nova znanja in izkušnje. Imam jasno začrtane cilje za prihodnost, eden izmed teh je postati osebna trenerka ter z drugimi deliti pridobljene izkušnje in ljubezen do športa.« Pravi, da vedno znova stremi k novim izzivom in priložnostim, ki jih sprejema z odprtimi rokami. »Moje največje ambicije v življenju so rasti in se razvijati, osebnostno in poslovno, biti opažena in navdihovati druge,« pove.

Za pričeske je poskrbel Salon SPA SPACE iz Celja, za styling Tanja Basle. Fotografije je na gradu Žovnek v Braslovčah posnel Dejan Nikolič.

Številko 7 ima Ana Malavašič, 25-letna Ljubljančanka študira na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot bodoča vzgojiteljica si nekoč želi imeti vrtec, kjer bo, kot pravi, združila vzgojo in gibanje, ob tem pa na otroke prenesla prijetno izkušnjo s športom. »Prepričana sem, da bo to najboljša popotnica na njihovi življenjski poti.« Kot gimnazijka je bila prostovoljka, obiskovala je bolne otroke na ljubljanski pediatriji. »Ko sem jim v bolniških sobah krajšala čas, sem tudi sama spoznavala smisel življenja. Vso veličino prostovoljnega dela pa sem vedno začutila ob hvaležnem otroškem nasmehu ali trenutku veselja. Spoznanja in zavedanje o pomembnosti sočutja, prijaznosti in razumevanja ljudi vodijo moje življenje še danes.«

Osma se bo predstavila Julija Poljanec, 22-letna Primorka, doma iz Tolmina, a večino časa preživi v Baški grapi. »Veliko strast mi predstavlja učiteljski poklic, zato na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani študiram razredni pouk, poleti pa na turistični ladji v Bohinju delam kot turistična vodnica.« Meni, da se je v življenju treba preizkusiti v čim več različnih stvareh, zato je lani opravila izpit za voditelja čolna za morske in celinske vode ter radijsko ​VHF-postajo. Smuča, osvaja slovenske vrhove, zadnjih nekaj mesecev pa se je intenzivno učila portugalščine, saj je od začetka marca študirala na Univerzi v Portu na Portugalskem.

16 deklet se poteguje za naziv miss Slovenije 2022.

»Študij v tujini me je obogatil, osebnostno močno dogradil, mi razširil in tudi spremenil pogled na svet, zato sem iskreno hvaležna za to neprecenljivo izkušnjo. Začela sem ceniti stvari, ki so se mi prej zdele samoumevne,« pravi.

Ana Malavašič