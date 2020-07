Finalistke Miss Slovenije so se izobraževale (FOTO)

Vnetja in izcedki

Finalistke v podjetju Carso. FOTO: S. N.

Tudi skrb za okolje

Finalistke Miss Slovenije 2020 so si v Narodnem muzeju Slovenije ogledale razstavo Ko zapoje kovina in pobliže spoznale metalurgijo. FOTO: S. N.

Imagineering: kreativno usmerjen proces razmišljanja

Projekt Miss Slovenije skozi leto v sodelovanju s poslovnimi partnerji svojim kandidatkam med drugim organizira tudi izobraževanja z najrazličnejših področij. S tem kandidatkam nudi možnosti in priložnosti za pridobitev koristnih, praktičnih znanj, ki jim bodo koristila tudi po sodelovanju pri projektu, v nadaljnjem življenju.Pri projektu Miss Slovenije se zavedajo, da je znanje z različnih področij izredno dragoceno, saj gradi splošno razgledanost in širok pogled na svet, kar pa v življenju med drugim nosi velik pomen pri sprejemanju odločitev.Zavedajo se, da sta pri dekletih in ženskah izrednega pomena ustrezna intimna nega in skrb za rodila, čemur pa dekleta dandanes dajejo vedno manj in predvsem premalo poudarka. Vnetja in izcedki so zaradi nepravilne nege tako ene izmed najpogostejših težav, zaradi katerih ženske dandanes obiščejo ginekologa. Pri projektu Miss Slovenije so zato letošnjim finalistkam v sodelovanju s slovenskim podjetjem Tosama, ki proizvaja higienske in medicinske izdelke, organizirali izobraževanje, na katerem so lahko pridobile nekaj več znanja in koristnih nasvetov s področja pravilne intimne nege.Pomembno je, da vse, kar počnemo, sloni na zdravem temelju. Ker je dandanes vedno več poudarka tudi na ustvarjanju lepega videza z ličili, premalo pa na skrbi za zdravo osnovo – zdravo kožo, so zato pri projektu Miss Slovenije v sodelovanju s podjetjem Essentiq finalistkam organizirali tudi izobraževanje na temo nege kože. Lepota izhaja od znotraj, iz dobrega počutja, ki ga dosežemo le tako, da skrbimo za svoje telo. Pri tem je pomembno tudi, katere izdelke za to uporabimo.Ljudje smo z naravo neizogibno in močno povezani, zato je dolžnost vsakega posameznika, da z njo ravna odgovorno in jo ohranja tudi za prihajajoče generacije. Narava predstavlja dediščino, ki smo jo ljudje dobili zastonj, skozi svoje darove, rastline, pa nam nudi tudi dragocene sestavine, ki med drugim blagodejno vplivajo tudi na kožo in jo ohranjajo zdravo in lepo. Naravni in ekološki izdelki so zato naši koži in počutju najbolj domači, predstavljajo pa tudi rezultat tradicionalnih znanj in modrosti naših prednikov. Izobraževanje so tako v duhu vrednot in zgodbe podjetja Essentiq in pomembnega sporočila, ki so ga želeli prenesti na finalistke Miss Slovenije 2020, izvedli kar v osrčju narave.Najprej so si ogledale Trubarjevo domačijo, nato pa so jih s toplo dobrodošlico sprejeli medse na domačiji zastopnice podjetja Essentiq,. Po zanimivem izobraževanju in sproščenem druženju v neposrednem stiku z naravo, pa so jih odpeljali še na izlet s starodobnimi vozovi.Skrb za zdravje, ki predstavlja osnovo, od katere je odvisno naše počutje in produktivnost, pa obsega dobro tako telesno kot tudi duševno počutje. Čeprav so naši vsakdani vedno bolj stresni, življenje vedno bolj digitalizirano, časa za uresničevanje zdravega življenjskega sloga pa imamo vedno manj, ljudje zdravje preveč pogosto jemljemo za samoumevno. Pri projektu Miss Slovenije so zato s podjetjem Carso, enim izmed vodilnih podjetij v Sloveniji, ki že vrsto let uspešno trži prehranska dopolnila, finalistkam Miss Slovenije 2020 želeli predati nekaj novega znanja in nasvetov, kako poskrbeti za svoje telo in počutje. Na izobraževanju so finalistkam v podjetju predstavili tudi različne izdelke, s katerimi si, poleg zdrave prehrane, dovolj gibanja, skrbjo za duševno počutje, lahko pomagajo ob zaposlenem urniku.Pri projektu podpirajo tudi skrb za okolje in odgovorno ravnanje z naravo. Temu lahko veliko pripomoremo tudi s pravo izbiro načina ogrevanja objektov. S toplotnimi črpalkami lahko v ta namen izkoriščamo obnovljive vire energije in vzpostavimo sistem ogrevanja, ki je energetsko učinkovit in hkrati prijazen do okolja. S tem so se lahko pobliže spoznale tudi finalistke Miss Slovenije 2020, ki so jim v sodelovanju z najstarejšim slovenskim proizvajalcem toplotnih črpalk, podjetjem Kronoterm, pripravili predavanje, na katerem so tako predstavili enega izmed načinov, kako lahko vsak posameznik prispeva k ohranjanju okolja.Finalistke Miss Slovenije 2020 pa so koristno in zanimivo znanje prejele tudi s področja uporabe kovin. V Narodnem muzeju Slovenije so si namreč lahko ogledale razstavo »Ko zapoje kovina – tisočletja metalurgije na Slovenskem«, ki jo je pripravil NMS v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, in prisluhnile predstavitvi metalurgije prof. dr.. Ker pri projektu Miss Slovenije podirajo stereotipe tudi o pretežno moških poklicih, soo finalistkam letošnjega izbora predstavili tudi enega izmed zanimivih in deficitarnih poklicev s tega področja – inženir metalurgije.V ta poklic je močno vpletena tudi 1 . spremljevalka Miss Slovenije 2019dipl. inž. mater., ki s svojim delom in trudom želi prikazati Sloveniji, da je v metalurgiji dovolj prostora za ženske in seveda ovreči misel večine, da je poklic povezan z umazanim delom.Pri projektu Miss Slovenije kandidatkam želijo ponuditi podporo tudi pri ustvarjanju lastnih ciljev in vizij v smeri kariernega razvoja, zato so v prostorih podjetniškega pospeševalnika Katapult pod vodstvom soustanovitelja in predsednika uspešnega slovenskega podjetja Dewesoft,, izvedli tudi zanimivo izobraževanje – Imagineering.Imagineering je kreativno usmerjen proces razmišljanja, ki ga uporabljajo podjetja in posamezniki pri kreiranju svoje prihodnosti, vizije, generiranju idej itd.Finalistkam Miss Slovenije 2020 je Jure Knez, uspešen podjetnik in novi predsednik SBC, vsaki posebej pomagal sestaviti načrt, kako uspešno uresničiti zastavljene cilje v obdobju petih let.