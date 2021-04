Filip Flisar spet šokiral, oglasil se je z bolniške postelje

Sveži izgled Filipa Flisarja. FOTO: Instagram

Nekdanji smučar prostega sloga, sveže upokojenise je odločil za nov korak. Potem ko je že nedavno presenetil z novim in bolj mladostnim videzom, je tokrat šel še dlje.Sledilcem se je oglasil z bolniške postelje, saj se je odločil za rekonstrukcijo sprednje križne kolenske vezi. Ob tem pa je pokazal tudi svoj obraz pod masko in presenetil: povsem so izginili njegovi brki, ki so bili vrsto let njegov zaščitni znak.Flisar jih je močno pristrigel že nazadnje, zdaj pa jih obril do konca. Ere najslavnejšega slovenskega brkača je tako očitno zares konec.