Filip Flisar pred novimi izzivi

Nanj se je zgrnila kopica aktivnosti. FOTO: MEDIASPEED

Odločitev o koncu kariere je v njem zorela že nekaj časa. FOTO: REUTERS

Kdor pozna, brkatega smučarja in enega najbolj priljubljenih športnikov pri nas, ve, da ga v življenju veseli veliko različnih stvari. Doslej je bilo na prvem mestu vedno smučanje, a odkar je lani sporočil, da zapušča vrhunski šport, je čas tudi za druge stvari, ki ga od nekdaj navdušujejo: kolo, avtomobili pa tudi kulinarika. No, ampak časa vseeno ni. Čeprav je v športnem pokoju, ko njegov urnik ni podrejen le smučarskemu krosu, se je nanj zgrnila kopica aktivnosti. Kar pa pravzaprav niti ne preseneča. Že v času športne kariere, v kateri je bil večinoma prepuščen sam sebi, se je dobro znašel, s svojim vsestranskim talentom in odprtim duhom pa si odprl marsikatera vrata. Tako smo lahko pričakovali, da ga bomo tudi po športni karieri gotovo še videli v javnosti.Širši publiki se je v novi vlogi predstavil te dni – in to s kuharskim predpasnikom. Na POP TV je namreč dobil svojo kuharsko oddajo – Kuhinja na kolesih, v kateri odkriva kulinarične in etnološke zanimivosti goriške regije. »To je bila kar logična poteza zame, glede na to, da sem človek, ki obožuje hrano in kuhinjo. Po drugi strani pa mi ni težko biti pred kamero. Mislim, da gre za dobro stvar in da jo bodo ljudje radi pogledali,« je 34-letni Mariborčan uvodoma povedal o svojem novem izzivu. Svojo strast do kulinarike je doslej redno razkrival že na družabnih omrežjih, že večkrat v preteklosti je priznal, da rad spremlja kuharske oddaje.Ima zdaj, ko ni več toliko na poti in mu ni treba več toliko jesti v hotelskih restavracijah, več časa za kulinarične užitke? »Že ves čas sem si rad sam pripravljal hrano, to mi je v veselje. Kuhanje mi je vedno predstavljalo neko sprostitev, vedno sem rad razvijal svojo kreativnost, oblikoval neke nove okuse. To mi predstavlja akt pomiritve v vsakdanjem kaosu. Je pa res, da odkar sem v 'penziji', imam bistveno manj časa kot prej. Resda nisem toliko v tujini, a vseeno. Dejansko imam zdaj celo manj časa za kuhanje,« pravi.Se je že privadil na nov način življenja? »Najbrž se bom takrat, ko mi bo uspelo uspešno organizirati vse obveznosti. Saj sem vajen, da imam poln urnik, toda ko stopiš v novo kariero, potrebuješ nekaj časa, da se ti uspe prilagoditi in dobro dozirati stvari. Veliko stvari je zame novih. Ko se mi bo uspelo dobro organizirati, pa bom uspešen penzionist.« Celoten intervju s Filipom Flisarjem, ki je spregovoril tudi o rehabilitaciji in novem življenju, si lahko preberete na Mični