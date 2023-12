Fiasko Bizovičarja na koncertu za Vlada Kreslina: ljudje so ga izžvižgali (VIDEO)

Sinoči je drugi program Radia Slovenija – Val 202 tradicionalni koncert Izštekanih posvetil legendi slovenske glasbe Vladu Kreslinu. Ob 70. rojstnem dnevu se mu je s priredbami njegovih skladb poklonilo več domačih izvajalcev, kot so Masayah, Hauptman, Skova in Skovani, Jardier, Batista Cadillac, Kokosy, Chris Eckman in Jana Beltran, Dan D, Leopold I. in Drügi, Ethnotrip, Tomaž Hostnik in Marina Martensson.

Po končanem uradnem delu je na oder stopil voditelj in igralec Lado Bizovičar, ki bi moral zapeti eno lepših Kreslinovih pesmi Dan neskončnih sanj, kar je napovedal voditelj Jure Longyka, a so se ljudje na izvedbo te pesmi morali dodobra načakati.

Po mnenju mnogih obiskovalcev je Bizovičar s svojim nastopom uničil sicer prekrasen koncert. Oder je izkoristil za stand up na temo Kreslina in si ga je privoščil »na žaru«. Obiskovalci so tako poslušali predvsem »šale« in »anekdote« na račun Kreslinovih zapestij, njegovih klobukov, las, žene Eve in podobnih trivialnosti, a občinstvo tega ni najbolje sprejelo.

Zdelo se je, da je Bizovičar želel ukrasti šov in da je na koncu zabaval samo še sebe.

Nekateri so začeli zapuščati dvorano Kina Šiška

Publika ga je večkrat izžvižgala, nekateri pa so začeli zapuščati dvorano Kina Šiška. Med drugim je še pred koncem Bizovičarjevega monologa predčasno dogodek zapustila kulturna ministrica Asta Vrečko.

Nezadovoljstvo z Bizovičarjevo točko so nekateri izrazili tudi na omrežju X. Objavljamo nekaj komentarjev (nelektorirani):

• »Malo tehničnih težav, sicer pa vrhunski nastopi. Potem pa pride Bizovičar z nekim radioaktual standupom pod Hofer ceno. In ne šteka, da je zgrešil publiko.«

• »Bizovičar je uletu na oder ter zamoril sceno z neokusnimi komentarji o Kreslinu.«

• »Bizovičar se je gladko podelal na občinstvo, poslušalce, glasbenike in na častnega gosta. Tudi glasno žvižganje in zaprepadeni facepalmi ga niso pregnali z odra. Pokvaril in zamoril je sicer popolne Izštekane.«

• »Bizovičar wtf je bilo pa to? To, da smo te izžvižgali ni bil joke. Uletu je na oder, kao da bo neki zapel, pol pa čist zabluzil in krneki razlagu in kar ni nehal. Če bi zgolj zapel eno pesem Kreslinu v poklon, pa tudi če bi slabo zapel, ga noben nebi izžvižgal. V enem momentu je bilo mene sram in sem razmišljala, da zapustim dvorano.«

• »Tole je blo pa neki najslabšega v zgodovini Val 202. Lado Bizovičar kao roasta Vladota.«

• »Bizovičar je pa mal zabluzil.«

Celotni dogodek lahko poslušate na tej povezavi Val 202.