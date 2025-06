Festival ulične kulture: od brejka do spopada michelink

Ljubljana bo danes in jutri gostila eno ključnih tekem mladih breakdancerjev na svetu, okoli nje pa se bo zvrstil še kup tekmovanj v rolkanju, BMX, zračnih akrobacijah s kolesi, plesu ter spopad Michelinovih chefov za krono kralja ulične hrane. Vstop na MasterCard Get Together je prost in ponuja vsebine za vse generacije. Potem ko so lani kar trije tekmovalci s turnirja World Kids Breaking Champion nastopili na olimpijadi, se plesalci že ozirajo proti olimpijskim igram mladih v Senegalu 2026, tako da se obeta najmočnejša izdaja WKBC, tudi z 12 državnimi reprezentancami. Pod okriljem festivala MasterCard Get Together pa bodo letos pripravili še tekme in šove v drugih uličnih športih, kulinarično dimenzijo projektu pa bosta dala chefa Jorg Zupan (bistro Aftr) in Luka Košir (restavracija Grič), ki sta navdušena nad spajanjem urbane kulture, športa in kulinarike.

Jorg Zupan je v mladosti skejtal in deskal na snegu. FOTO: OSEBNI ARHIV