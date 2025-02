Fehtarji na obisku pri Anžetu Kopitarju (FOTO)

Člani Ansambla Saša Avsenika so si minule dni privoščili nekaj oddiha. Vsaj za dva od njih vemo, kje sta se potepala, saj sta to razkrila na družbenih omrežjih.

Kitarist ansambla Matic Plevel se je s Fehtarji mudil v Kanadi, kjer so imeli prvi koncert čez lužo, o čemer smo že poročali, pozneje so odpotovali tudi v ZDA in se v Los Angelesu srečali z našim hokejskim superzvezdnikom Anžetom Kopitarjem. Ne le, da je Fehtarje pozdravil z ženo in otrokoma, sinom Jakobom in hčerko Nežo, oni pa so jim zaigrali Schatzi polko, ogledali so si tudi tekmo, in sicer v dresu s številko 11.

Matic, Domen, Samo in Blaž v dresih z Anžetovo številko 11. FOTO: FACEBOOK

Medtem se je pevka Ansambla Saša Avsenika Lucija Selak mudila na Baliju, kjer se je na čolnu borila z delfini, in to za petkilogramskega tuna. »Ribič Putu je rekel, da ima od štiri do pet kilogramov. Pa recimo, da jih ima kar pet, prav?« se je pošalila ob fotografiji, ki jo je objavila na instagramu.

Dodala je še, da jo Bali z vsakim korakom bolj navdušuje. Spomnimo, da se je lani tak čas Lucija mudila na Tajskem, kjer je prav tako raziskovala rajske plaže, nabirala školjke, se potapljala in preizkušala lokalne dobrote. Zgodbo o tem, kako se je Dolenjka, medicinska sestra po poklicu, doma z Otočca, znašla med člani izkušenega ansambla iz Begunj na Gorenjskem, pa tudi že poznate. Preprosto je šla na avdicijo in bila sprejeta.

A se lahko pohvali tudi s tem, da zna tudi ona igrati harmoniko, frajtonarico, ki ji jo je pri devetih letih podaril oče. Nato se je igranja učila pri Tomažu Kastelicu iz Mladih Dolenjcev.