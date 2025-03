FaVoZa zaznamuje 15 let delovanja

V celjskem Narodnem domu je FaVoZa, fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje - Center (GCC), pripravila slavnostni koncert vseh pevskih generacij in zaznamovala praznovanje 15-letnice delovanja. Dogodek so naslovili Pesem povezuje in ga začeli z aktualno zasedbo FaVoZe, ki šteje 20 pevcev, vodi pa jo profesor Danijel Berden.

Nato so se jim na odru pridružili še nekdanji pevci FaVoZe, ki so pod vodstvom Gregorja Deleje, ustanovitelja in idejnega vodje tako FaVoZe kot mnogih drugih projektov, nastopili kot 50-članski združeni zbor aktualnih in nekdanjih članov. »V polni dvorani Narodnega doma Celje smo doživeli nepozaben večer, prežet z moško energijo, ponosom, glasbeno strastjo in neizmerno željo po pevskem ustvarjanju,« je po koncertu strnil misli ravnatelj GCC Rok Lipnik in se zahvalil vsem, ki so soustvarjali to zgodbo in s svojo predanostjo in srčnostjo gradili zvočno podobo FaVoZe.

Aktualna zasedba

V zasedbi so tako nekdanji člani, ki so z izkušnjami in zrelostjo pozitivno vplivali na bodoče generacije FaVoZe, kot aktualni, ki z mladostno energijo in željo po pevskem ustvarjanju nadaljujejo zgodbo.

21. marca bodo tako FaVoZa kot druge zasedbe ​GCC – Dekliški pevski zbor 1. letnika, Nonet, The Šlagers, Gipsy sekstet ter Poptastic in recitatorji GCC – v Narodnem domu pripravili že 17. tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi, na kateri bodo z glasbo in besedo pričarali toplino, energijo in veselje ob prvem pomladnem dnevu. Ob tem bodo s poezijo zaznamovali tudi svetovni dan poezije ter z besedami in melodijami ustvarili nepozabno umetniško doživetje.