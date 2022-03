Faust v senci političnega škandala: obsodil je prepoved uporabe modro-rumenih zastavic (FOTO)

Pod režijo opere, ki je v slovenski družbi sprožila javni diskurz o vmešavanju politike v umetnost in kulturo, se podpisuje mednarodno uveljavljen belgijski režiser Frank Van Laecke.

Flamski režiser in scenarist, ki z ljubljansko opero uspešno sodeluje šest let, je ob poklonu občinstvu sporočil, da mu je direktor Staš Ravter prepovedal uporabo rumenih in modrih zastavic na odru, ter navzoče pozval k razmisleku o smiselnosti ter dopustnosti tovrstne cenzure.

V vlogi Mefista je blestel operni pevec Peter Martinčič, ki sta ga iz publike spremljali žena Sara in hči Ema.

Iz SNG Opera in balet Ljubljana so sporočili, da je Van Laecke aplavz po četrtkovi premieri Fausta »v luči aktualnih političnih razmer izkoristil za svoj pogled na umetnost, da je vodstvo enotno v mnenju, da politične razmere ne smejo vplivati na prvotno podobo predstave – režiser je v svoji izvirni obliki predstave uporabil modro-belo-rdeče zastave – in da bo SNG Opera in balet Ljubljana še naprej ostala apolitična ustanova, saj da politične teme umetnosti in umetniškosti ne smejo izrabljati zdaj, danes in v prihodnosti«.