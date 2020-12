Fajonova in Bratuškova ob obletnici plebiscita pokazali svoje čare (FOTO)

Mineva 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločali o odcepitvi od Jugoslavije in samostojni državi Sloveniji . Na njem se je velika večina volivcev izrekla za samostojnost in tega pomembnega datuma se je spomnila tudi prva dama SDTako je zapisala, da je bila ob plebiscitu stara 19 let in pol in dodala: »Moja takratna odločitev za samostojno pot Slovenije je bila pravilna, danes si želim le, da bi Slovenci pogosteje tako enotno pokazali svojo voljo.« Ob tem je objavila tudi fotografijo izpred treh desetletij.Tudi predsednica SaBje spomnila za državo pomembne obletnice in objavila svojo fotografijo iz mladostnih let in še: »Pred tridestimi leti ... Tudi sama sem bila ravno prav stara, da je moj glas zabeležen med 88,5% tistih, ki smo glasovali ZA samostojno Slovenijo. Ponosna, da smo uresničili svoje sanje.«