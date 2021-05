Fafangel razkril, o čem sanja: (Po)iščem partnerko ...

Pandemija novega koronavirusa se vleče že več kot eno leto, vsi smo je siti, verjetno pa še najbolj tisti, ki so v prvih bojnih vrstah proti zahrbtnemu virusu sars-cov-2 in njegovim vse bolj številnim različicam. Eden najprepoznavnejših slovenskih obrazov koronakrize je. Predstojnik centra za nalezljive bolezni Nacionalnega instituta za javno zdravje (Nijz) je na twitterju razkril, kakšni so njegovi načrti oziroma bolje rečeno sanje za pokoronski čas.»Ko se vse to konča ... (po)iščem partnerko/partnerja za comic book shop (prodajalna s stripi, op. a.) v Ljubljani. Pa še prostor za namize igre (Pandemic seveda ne bo manjkal), TCG karte in Illy kavo. Profita ne bo nič, delamo za dušo​,«​ je razkril, dodal pa, da so to njegove koronske sanje pozno zvečer in da je tik pred tem, da pregori. Dodal je še znak z roko, ki je zaslovel v seriji Zvezdne steze.Fafangel, ki je aprila že drugič, je poleg svojega dela, povezanega s korono, nase opozoril tudi s svojimi tetovažami in pa znakom na maski. Gre za zaščitni znak zvezdne flote iz legendarnih Zvezdnih stez. V tej ameriški znanstvenofantastični nadaljevanki, ki so jo začeli snemati v 60. let prejšnjega stoletja, je bil pogosto uporabljen tudi znak z roko, ko se dva prsta držita drug drugega, med paroma prstov pa je razmak. Znak z roko je spremljal tudi legendarni Vulkanski pozdrav: Live long and prosper (Živi dolgo in uspešno).