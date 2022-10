Ekipa Exatlon Slovenija preživela orkan

Prejšnji teden je po Dominikanski republiki, kjer poteka snemanje oddaje Exatlon Slovenija, pustošil orkan Fiona. Ekipa modrih, ki trenutno biva v baraki, je bila pravočasno evakuirana, da gre zares, pa je tekmovalcem sporočil voditelj Jure Košir. Tudi rdeči so v vili hude trenutke preživljali z veliko mero zaskrbljenosti, saj so bile razmere nekaj časa zelo resne.

Šoli so podarili tudi nove učne pripomočke in igrače.

Čustven dan solidarnosti

Dan je bil čustven tako za otroke kot tudi tekmovalce.

Prebivalci vzhodnega dela otoka, ki ga je orkan prizadel najbolj, so ostali brez elektrike, prekinjene so bile telefonske povezave in oskrba. Dodobra so uničeni tudi poligoni, ki so srce Exatlona, zato je bilo snemanje za nekaj dni prekinjeno, medtem ko je potekala sanacija prizorišč.

Dvorišče so očistili naplavin in poskrbeli za odvoz materiala.

Ekipa oddaje je skupaj s tekmovalci po neurju priskočila na pomoč. V delovni akciji so pomagali znova urediti lokalno šolo, opremili pa so jo tudi z igrali, učnimi pripomočki, vrati in cisterno za vodo. Dan solidarnosti tekmovalci niso preživeli kot člani dveh ekip, ampak kot del ene predane skupine, ki z velikim srcem in pridnimi rokami pomaga otrokom.

Nove okrepitve v ekipah

Tekmovalci so z veseljem pristopili k delovni akciji v bližnji osnovni šoli, ki jo je orkan močno prizadel.

Ekipi sta sicer v minulih dneh dobili vsaka po dve okrepitvi, rdečim sta se pridružila 21-letna akrobatka akrobatka Maja Zaman iz Novega mesta in 21-letni nogometaš Angel Stratorski iz Nove Gorice, modrim pa 21-letna teniška igralka Katrin Kostanjšek iz Ljubljane in 30-letni akrobat Tadej Ambrožič iz Mirne Peči.