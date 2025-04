Evrovizija spet razburja! Najprej se je oglasila direktorica TVS, zdaj popenil evropski poslanec

Kot je znano, je direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat pred odhodom Klemna Slakonje na Evrovizijo v Basel še enkrat pozvala EBU k ponovnemu razmisleku o nastopajočih članicah na letošnji prireditvi»tudi o morebitni izločitvi Izraela«.

Javni poziv na Upravo RTV Slovenija Poziv je v začetku meseca pripravilo Gibanje za pravice Palestincev, je med drugim podpisalo več znanih imen slovenske glasbene scene, kot so Svetlana Makarovič, Jadranka Juras, Drago Ivanuša, Zala Kralj in člani skupin Hamo & Tribute 2 Love, Katalena, Panda, Astrid & The Scandals ter Last Pizza Slice.

Poročali smo tudi, da je več kot 50 slovenskih glasbenikov, glasbenic in glasbenih skupin naslovilo poziv na Upravo RTV Slovenija, v katerem zahtevajo, da RTV pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) nemudoma sproži postopek za izključitev Izraela iz letošnje Evrovizije. Če do izključitve ne pride, so podpisniki pozvali RTV, naj Slovenija izstopi iz tekmovanja.

EBU zavrača pozive evropskih poslancev

Podobno razmišlja tudi evropski poslanec Matjaž Nemec. Tako je oznanil, da je 26 evropskih poslank in poslancev je 11. aprila pozvalo Evropske radiofuzne zveze (EBU) k izključitvi Izraela iz iz 69. tekmovanja za Pesem Evrovizije. »V prejetem odgovoru EBU naš poziv zavrne, a nas s svojimi argumenti ni prepričal. Odločitev, da Izraelu kljub vsem obtožbam o vojnih zločinih omogočijo sodelovanje, je nesprejemljiva in v temeljnem nasprotju z vrednotami, ki naj bi jih EBU zagovarjal,« je ogorčeno zapisal Majaž Nemec.

Ruski in izraelski državni mediji delujejo na enak način

EBU svojo odločitev utemeljuje s trditvijo, da so ruske radiotelevizije ob izključitvi Rusije leta 2022 delovale v tesni povezavi z državno oblastjo. Ob tem spregleda dejstvo, da izraelski javni servis Kan prav tako deluje znotraj sistema, ki je predmet mednarodnih preiskav zaradi hudih kršitev človekovih pravic in vojnih zločinov, opozarja slovenski evro poslanec. Pojem »neodvisnosti« v tem kontekstu ne zdrži resne presoje, je prepričan. Ne gre za vprašanje, ali so novinarji izraelske nacionalke kritični do oblasti, temveč za vprašanje, ali institucije delujejo v okolju, ki aktivno omogoča množična kršenja mednarodnega prava.

Zavajajoča je tudi navedba EBU, da sta bila odstranitev zastav Evropske unije in diskvalifikacija nizozemskega izvajalca na lanskoletni Evroviziji »nepovezana dogodka«. Ti incidenti niso bili izolirani, temveč so neposredno odražali napetosti in polarizacijo, ki ju EBU s svojo politično kratkovidnostjo ni uspel pravočasno nasloviti, razloži.

V trenutku, ko EBU dopušča dvojna merila in se izogiba jasnemu zagovoru temeljnih človekovih pravic, izdaja prav tiste vrednote, na katerih je bil ta dogodek zgrajen, je še opozoril Nemec.