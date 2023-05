Evrovizija je pred vrati, stavnice nam napovedujejo uvrstitev v finale (VIDEO)

Naši evrovizijski predstavniki Joker Out že odštevajo dneve do velikega spektakla v Liverpoolu. Pevec skupine Bojan Cvjetićanin pričakuje uvrstitev v finale, v nasprotnem primeru bo razočaran.

A kot kažejo letošnje evrovizijske stavnice, se Sloveniji obeta uvrsitev v finale. Napovedujejo jim celo zmago v polfinalu.

Fantje so za promocijo pesmi resnično garali in dali vse od sebe. Po prvi vaji so navdušili.

Pevec skupine Bojan Cvjetićanin pričakuje uvrstitev v finale. FOTO: Koka Press, Katja Kodba

»Si bomo pa v Liverpoolu zagotovo privoščili tudi kakšen dan oddiha in se odpravili na Magic Mystery Tour oziroma po poteh legendarnih Beatlov. Sicer pa imamo koncert v Liverpoolu 8. maja, po kronanju. Joker Out bomo ta dan okronali s prvim nastopom po Evroviziji!« je še za Slovenske novice pred odhodom v Liverpool povedal pevec skupine.