Evroposlanka Joveva med snemanjem dvignila majico in nahranila hčerko

Evroposlankaje rodila pred slabima dvema mesecema, vendar ostaja močno vpeta v delo v Evropskem parlamentu. S hčerjoposluša razprave in sodeluje na zasedanjih. Včasih mora tudi kaj posneti in očitno so ji izkušnje, ki jih je pridobila z delom na televiziji, zdaj prišle prav.»Kaj narediti, ko se med snemanjem govora otrok zbudi lačen?« Namesto da bi se obremenjevala, se je prilagodila situaciji. Nadaljevala je govor, prilagodila kamero in vmes nahranila hčer. Njena objava je vzbudila pozornost sledilcev, ki so ji v večini kar pripeli čustvenček aplavza.