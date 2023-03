Eve Irgl v takšni izdaji še niste videli (FOTO)

Poslanke SDS Eve Irgl smo vajeni v pretežno formalnih oblačilih, ki seveda tudi sodijo v sobane državnega zbora. A pogosto se nam oglasi tudi na svojem zasebnem profilu na katerem od družbenih omrežij.

46-letnica je v nedeljo na facebook pripela fotografijo s sproščenega sprehoda. Na sebi je imela trenirko znanega proizvajalca športnih oblačil, s tremi črtami, na glavo pa si je poveznila kapo, ki je predstavljala slovensko trobojnico.

Partnerica Davorja Božiča je pripisala: »Naša Slovenija. Včeraj je bilo res veličastno.« Sklepamo, da je imela v mislih dosežke iz Planice. Prav v nedeljo so si zgodovinsko prvo zlato ekipno kolajno na nordijskih svetovnih prvenstvih izborili Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos. Več o tem v članku Zmagali so tudi za nesrečnega Prevca.