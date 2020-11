Evo Irgl posnel v mraku med sprehodom po Ljubljani (FOTO)

Lepa poslankav Ljubljani preživlja vse več časa, delno zaradi službenih obveznosti in verjetno tudi zaradi prijateljev, ki jih ima v prestolnici. Precej razigrana je njena zadnja fotografija na instagramu, ki jo posnel neznani avtor. Fotograf je Evo ujel s hrbtne strani v sproščenem vzdušju z razširjenimi rokami, kot da pleše po ljubljanskih ulicah.»Sprehod v mraku,« je jedrnato zapisala Eva in dodala ključnike jesen, moj čas, življenje v mestu.Prijatelji na instagramu so poslanko nekoliko spodpodli z vprašanji, ali se drži vladnih ukrepov, ki pravijo, da je treba biti doma po 21. uri in ali nosi masko na prostem. Česa drugega kot upoštevanje navodil od vzorne poslanke verjetno niti niso mogli pričakovati. Še več, Eva nosi masko tudi takrat, ko je na sprehodu v gozdu, in ne izziva morebitne nalezljive bolezni.Krajše dneve in daljše noči pa Eva izkoristi tudi za poslušanje in ustvarjanje glasbenih izdelkov. Te dni se je namreč pohvalila, da bo v kratkem izšel album, za katerega je tudi sama prispevala spremljevalne vokale. Kako vam je všeč?