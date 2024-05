Evforija zaradi igralcev

Na prvem srečanju katere koli slovenske serije so se trle nepregledne množice ljudi, ki so se želeli z igralci rokovati, prejeti kakšen avtogram, narediti selfie, jih objeti, nekateri pa so zanje prinesli tudi darila. A kot je povedala glavna igralka Gaja Filač, je bilo nemogoče priti do vsakega.

»Vse vas nosim v srcu in še bodo priložnosti,« je dodala. Igralci so razkrili, da prihaja tudi druga sezona serije, kar je med oboževalci povzročilo pravo navdušenje. Seveda pa se srečanja ni nihče bolj veselil kot igralci, ki so se povabilu odzvali v velikem številu, prišlo jih je namreč kar 17. Poleg Gaje Filač so se srečanja udeležili še Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Vesna Pernarčič, Gaber Kristjan Trseglav, Melani Mekicar, Zala Đurić, Matino Antunović, Aleksandra Balmazović, Primož Vrhovec, Sandra Debelak, Maja Zupan, Matic Valič, Mei Rabič, Patrik Novak in Mila Peršin, ki so imeli isti cilj – osrečiti čim več čakajočih oboževalcev.

Aleš Valič je z veseljem delil avtograme.

Ekipa ni pričakovala, da jih bo podprlo toliko ljudi.

Niso pričakovali toliko ljudi

Množica ljudi je v mikrofon voditeljice Ote Širca Roš prepevala naslovno pesem Skrito v raju, medtem ko so se igralci v zaodrju nestrpno spraševali, koliko ljudi je na strehi. A kmalu so dobili odgovor. Zelenica na Aleji Sky je bila polna do zadnjega kotička, glasni vzkliki pa so se slišali še daleč naokrog. »Toliko ljudi res nisem pričakoval. Počutim se kot športnik, ki je dobil zlato medaljo na olimpijskih igrah in imam sprejem na Kongresnem trgu. Igralci po navadi tega nismo deležni in mislim, da je to dogodek, ki mi bo za vedno ostal v spominu,« je vtise strnil Matej Zemljič, ki je prejel največ pozornosti.

Matej Zemljič je povzročil pravo evforijo.

Nad odzivom je bil presenečen tudi Aleš Valič. »Mislil sem si, da bo prišlo kar precej ljudi, ampak ne toliko. To je vsaj petkrat več, kot sem si predstavljal,« je dejal, medtem ko je neumorno podpisoval kartice, majice, roke in delal selfieje. Sabina Kogovšek, ki v seriji igra precej nepriljubljen lik Julije Steiner, je bila deležna le lepih besed. »Kar malo se tresem, tak adrenalin me preplavlja. Potrudiš se, da jih čim več osrečiš, ker se spomnim, da sem bila tudi jaz mlada oboževalka. Neverjetno,« je dejala takoj po prihodu s strehe. »Jaz sem prišel iz neke druge resničnosti, iz Zagreba. V ponedeljek se začne serija predvajati pri nas na RTL in upam, da bo doživela enak uspeh kot v Sloveniji,« pa je z velikim nasmeškom na obrazu povedal hrvaški igralec Matino Antunović, ki je v Ljubljano prišel samo zato, da bi se lahko srečal z oboževalci. Vsi igralci pa so se na koncu strinjali, da so čutili neverjetno energijo, prejeli so ročno izdelane zapestnice, navdušena oboževalka je spekla celo torto, s katero so se z veseljem posladkali.

Nasmejana igralka Gaja Filač z mlado oboževalko

Sabina Kogovšek je bila deležna le lepih besed.

»Že med ustvarjanjem serije smo s scenaristi imeli občutek, da bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda pa so režiserji, igralci in preostala ekipa oživili te like ter serijo naredili zanimivo za različne generacije. Navdušeni smo, da jo gledalci redno spremljajo in se vsak večer vračajo v idilični kamp Paradiso,« je za konec povedal še urednik Dejan Krupić.