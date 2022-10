Eva o sanjskem moškem: Kakšen mladič ... To je za podojit

Začela se je nova sezona oddaje Sanjski moški na Pop Tv, v kateri ljubezen išče sanjski Blaž Kričej Režek. 24-letnik je navdušil vsa dekleta, ki so ga prišla spoznat. Nekatera so bila bolj zadržana, druga niti približno. Že kar na začetku je vzdušje začinila Eva, ki je ob prvem pogledu na Blaža šokirala prisotne: »Pa saj to je mladič. To je za podojit.« Med njima je res pet let starostne razlike, kar niti ni tako veliko. To je sprevidela tudi Eva, ki je že čez nekaj minut spremenila mnenje in ugotovila, da ga lahko marsikaj nauči.

Dekleta so se druga za drugo zvrstila pred postavnim mladeničem, ki si je oči lahko napasel na njihovih večernih toaletah in urejenih podobah. Pri nekaterih ni mogel skriti, da ga je navdušila njihova postava ali obleka, kar je nekaterim tudi iskreno priznal.

Vsa dekleta razen ene so mu prinesla darila, s katerimi so imela možnost v sanjskem vzbuditi zanimanje. Pokazala so precej kreativnosti, najbolj pa se je izkazala Eva Luna, ki mu je pripravila tiramisu ter mu predstavila izziv, pri katerem je moral odkriti dve skrivni sestavini sladice, te pa bi ga pripeljale do zmenka z Evo Luno. Njena stategija se je izkazala za najbolj učinkovito, saj je njo res izbral za prvo, s katero bo preživel nekaj časa na samem. Druga dekleta so dobro energijo med njima očitno začutila že pri opazovanju njunega spoznavanja, saj so takoj komentirala, da bo Eva Luna huda konkurenca.

Da se je vzpostavila prav posebna energija, in to seksualna, je začutila tekmovalka Maja, ki je na družbenem omrežju tiktok znana po govorih o seksu, orgazmu in drugih podobnih temah. Sama se je opisala kot aktivno raziskovalko seksualnosti, ki se uči iz knjig, člankov in prakse.

Z nenavadnim darilom je veliko zanimanja požela tudi tekmovalka Anja, saj je Blažu podarila roza »bormašino«. Še bolj kot sam predmet, je Anja sanjskega navdušila s pojasnilom o izbiri darila. Tako je povedala: V življenju se od nekdaj trudim, da bi nekaj trdnega zgradila, pa naj bodo to stvari ali odnosi. Zato sem se odločila, da ti dam svoje najljubše orodje. Veš zakaj? Ker ti želim, da bi tudi ti nekaj trdnega zgradil in to tudi vzdrževal in znal popravljati dolgo časa.«