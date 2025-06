Eva komaj čaka, da stopi na oder: »Nisem si upala verjeti, da je res«

Evi Lorbek je melodijo napisal mož Matic, sicer tudi član ansambla Zadetek. Za motiv ni vzela nobene konkretne zgodbe, ampak svoje izkušnje in poglede. »Hotela sem napisati pesem, ki objame, ne pa prepričuje. In ne odgovarja, temveč pusti, da vsak sam začuti svoje odgovore,« pravi. Nastop na festivalu je za Evo eden prelomnih trenutkov. Lani je bila za MMS izbrana kot rezerva, letos pa se je njena želja končno uresničila.

»Ko sem izvedela čudovito novico, da bom letos nastopila, sprva nisem mogla dojeti. Nisem si upala verjeti, da je res. Bil je šok – a tisti lepi, pozitivni, ki ti pove, da si na pravi poti,« pove. Presenečenje je še toliko prijetnejše, ker skladba po mnenju zakoncev Lorbek ni tipična poletna.

»Ni hitra, ni glasna, ni poskočna, a prav v tej umirjenosti se skriva njena moč. Pesem je intimna pripoved o izgubi, bolečini in iskanju svetlobe skozi spomine. Veliko ljudi gre skozi težke preizkušnje, skozi izgube, ki ti spodnesejo tla pod nogami. A prav ti trenutki nas oblikujejo. In včasih so ravno spomini tisti val, ki nas odnese naprej, ko mislimo, da ne zmoremo več,« pravi Eva.

Na nastop se že dlje pripravlja in od skladbe veliko pričakuje. »Ne želim, da ljudje le slišijo pesem. Želim, da jo začutijo,« še doda.