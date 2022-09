Eva Irgl z grenkimi spomini na otroštvo (FOTO)

Poslanka SDS Eva Irgl je ob mesecu ozaveščanja o otroškem raku na instagramu pojasnila, da si je tudi letos pripela zlato pentljo, ki simbolizira boj proti otroškemu raku. Junaki tretjega nadstropja so obiskali državni zbor in poslancem poklonili zlate pentljice, s čimer ozaveščajo vrstnike in javnost o bolezni, ki jih je globoko zaznamovala. Ta mesec je za našo poslanko še posebej čustven, saj se vsakokrat spomni na svojo sestro dvojčico Lejlo, ki je kot otrok prav tako preživela boj z možganskim tumorjem.

Niso vedeli, ali bo preživela

Nekoč je Irglova dejala, da jo je sestrin tumor zaznamoval za vse življenje. »Pri 11 letih so ji odkrili tumor v malih možganih. Nismo vedeli, ali bo preživela. Med operacijo ji je odpovedovalo srce, zato ji ga niso mogli odstraniti v celoti. Od takrat ima vstavljeno drenažno cevko, ki odvaja odvečni likvor iz glave. V bolnišnici je preživela več kot tri mesece. Zame je bila junakinja takrat in je še danes. Tako kot ste junaki vsi Junaki 3. nadstropja,« je zapisala.