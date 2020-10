Eva Irgl spregovorila o usodnem srečanju z Davorjem (FOTO)

FOTO: Instagram

Poslankaje, kot kaže, srečna v objemu, s katerim sta tudi dolgoletna prijatelja. Ta je v devetdesetih letih nastopal kot glasbenik, plesalec, igralec in televizijski voditelj. Danes naj bi se ukvarjal s psihoterapijo in z ambientalno glasbo. Čeprav sta glede svoje zveze zelo skrivnostna, vsake toliko časa objavita kakšen sladkorček iz zasebnega življenja.Davor je ob svojem rojstnem prejel zelo posebno čestitko. Eva se je na instagramu razpisala o njunem usodnem srečanju in objavila njegovo fotografijo. Davor je te dni dopolnil 48 let.»Po več kot desetih letih sva se znova srečala pred vhodom v garažo Maximarketa. Tako sva se razveselila drug drugega, da verjameva, da je bilo to najino srečanje pravi dar.«