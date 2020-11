Eva Irgl spregovorila o rojstvu in težavah, ki so sledile

FOTO: Instagram

Novembra obeležujemo svetovni dan nedonošenčkov in tudi lepa poslankana ta dan praznuje, saj sta se s sestro dvojčico rodili mnogo prezgodaj in posledično kar dva meseca preživeli v inkubatorju. Objavila je tudi dve ljubki fotografijo, eno iz rane mladosti in eno iz odrasle dobe, na kateri sta skupaj s sestro»Včeraj je bil svetovni dan nedonošenčkov. Tudi midve s sestro Lejlo sva bili rojeni prezgodaj, pri sedmih mesecih, jaz sedem minut za njo. Več kot dva meseca sva preživeli v inkubatorju v kliničnem centru v Ljubljani, kjer so po besedah najine mame za naju zelo lepo skrbeli. Hvala vsem, ki so takrat skrbeli za naju in hvala vsem, ki tudi danes skrbijo za vse prezgodaj rojene otroke, ki potrebujejo veliko dodatne pomoči, da preživijo in zaživijo.«Ob svetovnem dnevu nedonošenčkov so različne organizacije in posamezniki po vsem svetu opozarjale da je skoraj desetina otrok rojenih prezgodaj.