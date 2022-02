Eva Irgl priznala, da je petje njen ventil za sproščanje

45-letna Eva Irgl, poslanka z najdaljšim stažem, je že dobro leto srečna v objemu Davorja Božiča, ki je v devetdesetih letih nastopal kot glasbenik, plesalec, igralec in televizijski voditelj. Čeprav je sama aktivna v povsem drugem svetu kot njen najdražji, pa imata veliko skupnega, tudi ljubezen do petja.

Srečo je našla v glasbeniku Davorju Božiču. FOTO: INSTAGRAM

»Za svojo dušo zelo rada Davorju zapojem kakšne spremljevalne vokale za njegove projekte. To zelo rada počnem. Tudi sicer sem prej pela v Vipavi v cerkvenem pevskem zboru. Zborovsko petje mi je blizu, tudi zdaj se večkrat ujamem pri ideji, da bi se včlanila v kakšen zbor. Mogoče zdaj dobim kakšno ponudbo in se začnem ukvarjati še z zborom in zborovskim petjem, ker mi je to še vedno nekako pri srcu in v moji duši,« je zaupala voditeljici Valentini Plaskan v oddaji Osebno na Planet TV in dodala, da je petje njen ventil za sproščanje. Od časov, ko je kot najmlajša poslanka stopila v parlament, se je seveda spremenila.

»Zdaj sem bolj pomirjena sama s sabo, bolj znam živeti ne toliko v nekih ugibanjih in razmišljanjih, ampak dejansko v tem, kaj začutim v nekem trenutku,« je še povedala in dodala, da je v njenih razpravah veliko več mirnosti in želje, da se skupaj pride do rešitve, kar je po njenih besedah opazil tudi njen partner.