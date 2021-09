Eva Irgl: Odkrili so ji tumor v malih možganih

Kdo so junaki tretjega nadstropja?

Poslanka SDSje ob mesecu ozaveščanja o otroškem raku na instagramu pojasnila, da si je tudi letos pripela zlato pentljo, ki simbolizira boj proti otroškemu raku, v »podporo res hrabrim in srčnim junakom tretjega nadstropja«. Ob tej bolezni se spomni tudi na svojo sestrico, ki je imela tumor na malih možganih.»Moji sestri dvojčici so pri 11 letih odkrili tumor v malih možganih. Nismo vedeli ali bo preživela. Med operacijo ji je odpovedovalo srce, zato ji ga niso mogli odstraniti v celoti. Od takrat ima vstavljeno drenažno cevko, ki odvaja odvečni likvor iz glave. V bolnišnici je preživela več kot tri mesece. Zame je bila junakinja takrat in je še danes. Tako kot ste junaki vsi Junaki 3. nadstropja,« jim je lepe besede namenila Irglova.September je mesec, ko se še posebej spomnimo na otroke, obolele za rakom, in si zanje pripnemo zlate pentljice. V Sloveniji za rakom zboli približno 50 otrok na leto, število vsako leto narašča, umrljivost pa k sreči upada. Tistim, ki se zdravijo ali so se zdravili v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani, pravijo junaki tretjega nadstropja.