Eva Irgl in Davor Božič prvič spregovorila o svojem odnosu: Prvega pol leta sva se samo tolažila

V oddaji Jutro na Planetu sta prvič v javnosti kot par spregovorila poslanka SDS Eva Irgl in glasbenik ter nekdanji obraz mladinskega in otroškega televizijskega programa Davor Božič. Spregovorila sta tudi o svoji jutranji rutini. »Ko sva skupaj, običajno pojeva zajtrk skupaj in takrat se tudi veliko pogovarjava, saj se čez dan ne vidiva veliko,« je dejala Eva. Na njunih dopustih pa je po njunih besedah zgodba drugačna. Oba si rada ogledujeta mesta in znamenitosti, Davor pa je priznal, da jo na počitnicah priganja, da si ogledata čim več znamenitosti. »V tem uživava, saj imava oba rada umetnost in arhitekturo,« pa je dodala Eva. Sicer pa ona rada v miru spije kavo in se uredi.

Srečala sta se pri Maximarketu

Eva in Davor sta se poznala že od prej, saj sta skupaj delala na televiziji, nato pa ju je znova združilo naključno srečanje. »Spoznala sva se že na televiziji, bila sva dobra prijatelja,« je rekel Davor. Po dolgem času sta se nato srečala pri Maximarketu, ko je Eva iz parlamenta odhajala v garažno hišo. Razkril je , da je takrat ona ravnokar končala razmerje, on pa je imel tudi za seboj boleč razhod. Na pol v šali je dejal: »V bistvu sva se prvega pol leta samo tolažila.« Ona je temu dodala, da je to obdobje verjetno trajalo še dlje.

Kmalu pa so se pri obeh pojavila tudi romantična čustva. Eva je dejala, da znata odlično sobivati in da si znata povedati naravnost, ko nekaj ni v redu. Davor pa je dodal še, da je prednost tudi ta, da sta se spoznala, preden sta se zaljubila.