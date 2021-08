Eva Boto in Žan Serčič sta bila poročno darilo

Tadeja in Nadjo sta zabavala Eva in Žan.

Tadej je priznal, da je bila njegova poroka, ki je trajala kar dva dni, res zelo čustvena.

Najzgovornejši muzikant in vodja Ansambla Klapovühi, sicer tudi kitarist, trobentar in baritonist, si bo svoj poročni dan zagotovo zapomnil do konca življenja. Na poroki namreč ni manjkalo solz, pa tudi smeha ne. Da o muzikantih ne govorimo, saj so poleg samih klapovühov, ki so družinski ansambel, za zabavo skrbeli člani Ansambla Sekstakord, za presenečenje oziroma kot darilo Tadeju pa sta prišla svatom zapet tudiinŠe preden se je Tadej poslovil od svoje rojstne hiše v Apačah, ga je na domu presenetil še en znan obraz, in sicer, Tadejev dolgoletni prijatelj. Ko se je svatovščina odpravila proti nevestinemu domu, jih je na poti pričakala prva ovira – šranga, in ženin se je precej namučil, da je prežagal hlod, ki so mu ga nastavili nevestini sosedje in sorodniki. A vsega hudega še ni bilo konec.Da je bilo vse po starem, so poskrbeli tudi na nevestinem domu, kjer so mu najprej iz hiše pripeljali dve drugi nevesti, a ju ni želel popeljati pred oltar. Ko je pred njega končno stopila njegova, pa se je svatovščina odpravila proti ribniku v Zgornjem Konjišču, kjer je potekala civilna poroka. Sledil je še obred v cerkvi v Apačah, kjer so opravili tudi krst male»Na večernem slavju pa so za glasbeno presenečenje poskrbeli moji starši, ki so v goste povabili znana slovenska pevca Žana Serčiča in Evo Boto,« nam je ganjen zaupal svežeporočeni Tadej, ki je priznal tudi, da je bila njegova poroka, ki je trajala kar dva dni, res zelo čustvena. »Veliko solz smo potočili že ob slovesu od mojega doma, ko mi je bratpripravil govor, ki pa ga sam ni zmogel prebrati do konca,« nam je zaupal Tadej, sicer vajen, da preseneča in v solze in smeh spravlja druge. A tokrat so se zlomili tudi vsega vajeni klapovühi.