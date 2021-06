Eva Boto ambasadorka upokojencev

Upokojenci so se strinjali, da bi bil lahko ta brihtni fant Tilen Artač tudi predsednik vlade.

Artač je poslušalce pripravil k bučnemu ploskanju ob pesmi skupine Laibach Life is life.

Minulo soboto je Dom pod gorco, največji dom za ostarele na severovzhodu Slovenije, znova organiziral dan odprtih vrat, a zaradi koronaukrepov so prireditev pripravili le za varovance, ki so se na dvorišču ves dan zabavali ob dobri hrani, pijači in zabavnem programu, ki sta ga izvajalainSlednja je po tistem, ko je lani tam priredila koncert, postala ambasadorka doma oziroma se je njena podoba znašla na tamkajšnji steni Prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi. Glavni ambasador je, poleg njega pa so šein