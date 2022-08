Eva Beus: To ceno sem plačala, da sem počela, kar sem želela

Eva Beus se je glasbeni skupini Tabu kot tretja pevka zapored pridružila leta 2015. Tedaj so predstavniki skupine dejali: »Bila je naša prva izbira, prva pevka, s katero smo stopili v stik.« V zadnjih letih nas je ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin navdušila s številnimi novimi skadbami, kot so Greva dol, Nabiralka zvezd in Zmaji, pri čemer je Eva dokazala, da je iz pravega testa; tako z vidika energije kot vokala.

