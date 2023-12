Eugenija Carl tarča napadalcev: policija z vsem seznanjena

Dopisnica z Obale za RTV Slovenija Eugenija Carl je s svojim poročanjem marsikateremu politiku ali gospodarstveniku lahko trn v peti. Opozarja na nepravilnosti, ki se dogajajo na Obali, kar pa vsem ni povšeči. Tako se je s svojim poročanjem očitno zamerila neznancem ali neznancu, ki se je spravil nad njen avtomobil in ga poškodoval.

»Nekdo se zdaj že vsako noč znaša nad mojim avtom. Včeraj zjutraj me je pričakal odlomljen brisalec, sinoči sem namenoma parkirala pod kamero, pa ga/jo/ jih vseeno ni ustavilo,« je zapisala Carlova in dodala fotografiji, s katerih je razvidno, da je na avtu odlomljen zadnji brisalec in poškodovano stransko ogledalo.

Potožila je tudi, da ima težave z neznano žensko, ki je novinarki celo sledila. »V nedeljo me je neka ženska z očitnimi hudimi težavami in ki živi v moji okolici, že drugič psihirala na cesti. Poleti je hodila za mano in sikala nekaj o Janši, sojenju in mi izrekla vse živo. V nedeljo pa, da sem pokvarjenka, ki se okorišča z denarjem in nepremičninami ubogih ljudi, s tem, da mi je uvodoma prišla za hrbet in zakričala BU,« pravi Carlova.

Sprašuje se, ali je morda kakšna povezava med žensko in vandali, ki se znašajo nad njenim avtom. »Je povezava? Je časovno naključje? Že veliko let parkiram tu, pa nikoli niti praske. Policija je seznanjena ...,« zaključi.

Poglejte si, kako so ji poškodovali avtomobil (počakajte trenutek, da se naloži):