Eugenija Carl ostro skritizirala kolege na RTVS

Dopisnica TV Slovenije Eugenija Carl je že večkrat jasno povedala, da ji novo vodstvo, ki je prišlo na RTVS in z njim novi kadri, ni všeč. Zdaj je šla še dlje in sledilcem zaupala, da bojkotira gledanje informativnih oddaj na TVS in da si že vse od novega leta ni ogledala niti enih poročil. »Od novega leta nisem gledala niti ene informativne oddaje TVS. Ker so, ugrabljene od popolnega amaterizma, preprosto negledljive,« pravi.

Sinoči je po dolgem času le vklopila program. »Danes prebolevam virozo in si iz dolgčasa rečem, ajde, da vidimo, kako nizko smo že.«

Kar je sledilo, jo je pustilo odprtih ust. »Nižje skorajda ni mogoče. Lekadol se mi je zataknil v grlu ob prvem prispevku, napovedanem že v napovedniku s Kdo je Miloš Milović?! Ok, že pol leta vsi vemo, kdo je. Bistvo novice je zgrešeno.«

»Potem je sledil 'vklop novinarja', ki na temi Gen-i 'preiskovalno' jaha že več mesecev, pa revež ni se ničesar odkril, razen da je v Bukarešti štel korake. Eno samo nabijanje, prepisano s portala N1, seveda oplemeniteno in podaljšano v propagandistične namene rušenja vlade. In kaj, za vraga, je bilo tisto s telefonom? Kaj je hotel pesnik povedati? Da je Milović na prvomajskih v Kiribatih? Don't give a shit,« je besna Carlova.

Spotaknila se je tudi ob to, da je bil v novici omenjen napačen napis, saj ni Milan Milović, kot so ga novinarji poimenovali, temveč Miloš Njegoslav Milović. Čudi se, zakaj se je ob njegovem imenu prikazovala fotografija Andreja Ribiča, če ni bil niti omenjen.

»Vrhunsko nadvrhunski amaterizem. Tako je, ko informativni program dajo zasesti ljudem, ki o TV-novinarstvu in novinarstvu nasploh nimajo niti najmanjšega pojma. Prazno nabijajo pa. To pa ja,« je ogorčena Carlova.

Na družbenem omrežju twitter so se zvrstile kritike.

»Tole je sramotno za TV Slovenija. Razumem, da so hoteli nasaditi predsednika vlade, ampak: tri napačne fotografije, na katerih sploh ni Milović. Na sliki je Andrej Ribič, ki v novici ni bil omenjen. En napačen napis – pravo ime je Miloš Njegoslav Milović. Vse to v eni novici,« je zapisala gledalka.

Gledalec pa: »Že dlje ne spremljam TV Dnevnika, preklopim danes in ravno tale prispevek. Po koncu sem premleval, kaj je bilo rečeno, kaj je bil namen povedati, kdo živi na isti ulici kot nekdo, ki ima tudi pogodbo, ... slike so letele kot zataknjen PPT ...,« je napisal drugi.

In še: »Tole je že drugič v enem mesecu, da z običajnim guglanjem ugotavljam, kako šlampasti so v osrednji informativni oddaji.«