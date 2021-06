Estradnica je poskrbela za spletno čistko

Strateginja za družabna omrežja je marsikoga osupnila s svojo potezo.

je znano ime v slovenskem medijskem prostoru. Kariero je začela kot TV-voditeljica, radijska moderatorka, pevka ter gonilna sila glasbene skupine Select. Zadnjih dvajset let je tudi uspešna piarovka, v tem času se je podpisala pod več kot 3000 projektov. Za svoje delo je prejela prestižno mednarodno nagrado dama leta 2020, in sicer kot edina Slovenka. Podjetnike in podjetnice uči, kako ustvariti uspešno znamko in kako družabna omrežja pretvoriti v uspešen posel. Na njenem instagramu je ogromno koristnih nasvetov, s katerimi sledilcem postreže vsak dan in so za marsikoga nadvse dobrodošli, saj so rezultat njenega dolgoletnega dela.Pred kratkim pa se je Kaly, čeprav veliko uporablja družabna omrežja, na internetu precej ujezila. Strateginja je marsikoga osupnila, ko je s svojega profila na instagramu izbrisala kar 1500 sledilcev. Nekateri jih toliko sploh nimajo, ona pa se je odločila za slovo. S čim so jo tako razjezili? »Instagram vsaj zame in moje poglede ni zgolj platforma za zbiranje sledilcev, ki bi bili samo številka, ampak je pomembno, da imamo sledilce, ki so pravi. Da z nami rastejo, so zaljubljeni v vsebino, ki jo ustvarjamo. Velja pa seveda tudi obratno, torej z obeh strani,« pojasni Koloničeva. »Našo vsebino tako vidijo ljudje, ki jo želijo videti in so z njo interaktivni, hkrati pa na tak način naš profil na instagramu veliko hitreje raste, in to s pravimi sledilci,« še doda vsestranska estradnica, ki si upa stvari početi drugače, malce drzno.