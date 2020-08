Ertevejevka razburja s fotografijo: Žalostno, da se kažete v taki luči (FOTO)

Voditeljica jutranjega programa na nacionalni televiziji je objavila fotografijo, ki je njenim moškim sledilcem pognala kri po žilah.je na svojem instagram profilu objavila ikonično fotografijo, a je videti, kot da so njeni sledilci pomislili, da je na fotografiji ona.»Draga Ana, take slike so pa že preveč za moje živce. Domišljija dela na polno,« je komentiral eden izmed njenih sledilcev Samo K., njena sledilka Andreja pa se je razburila, da je to »nespodobno za voditeljico na nacionalni TV. Žalostno, da se kažete v taki luči, ceneno, neprimerno, malo znižati ego,« je še dodala. A tako Samo kot Andreja sta očitno fotografijo samo gledala, ne pa tudi brala, kaj je Ana pripisala k fotografiji.»Očarana sem nad to fotografijo«. Fotografijo je pred leti posnel nemško avstralski fotograf Helmut Newton, ki to leto mineva 100 let od njegovega rojstva. Za galerijo Newlands je svoje delo z njim opisala tudi Cindy.