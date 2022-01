To je reakcija Erike Žnidaršič, ko je zagledala oddajo, ki se je predvajala namesto Tarče

V četrtek na sporedu ni bilo klasične Tarče, temveč so v t. i. Studiu 3 na nacionalki pripravili oddajo Premagajmo covid 19, v kateri so gostje govorili o naši prihodnosti, povezani z epidemijo. Oddajo sta vodila Jan Novak in Andreja Gregorič.

Na oddajo, ki se je predvajala namesto Tarče, se je na facebooku odzvala tudi voditeljica Erika Žnidaršič. »Lepo. Tarčina špica, Tarčina scena, mi pa doma v copatih,« je zapisala.

Carlova: To je čista kraja

Pod Erikino objavo se je oglasila tudi novinarka Eugenija Carl, ki je bila do odločitve uredništva precej kritična: »Postaviti specifično, izvenserijsko oddajo na sceno od druge (serijske) oddaje in uporabiti isto grafično špico, isto glasbo, isti začetni stil, identično postavitev gostje-voditelji... česa takega ne boste videli na drugih tv. To je čista kraja ali če hočete zloraba identitete neke oddaje. Da o tem, kako to zmede gledalce niti ne govorimo.«

Zadnjo oddajo Tarče obravnavala komisija

Tarča bo znova na sporedu prihodnji teden, ko bodo predvajali drugi del oddaje o Francu Kanglerju, ki je te dni v javnosti dvignila veliko prahu. Na to temo je v četrtek dopoldne potekala tudi izredna seja komisije programskega sveta RTV. Vsebino razprave, ki je bila sicer zaprta za javnost, smo ekskluzivno razkrili na našem portalu. Seja se bo nadaljevala 24. januarja, potem ko bo predvajan tudi drugi del oddaje.