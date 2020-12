Eni obljubil zvestobo, drugi porinil jezik v usta (FOTO)

Šov Ljubezen po domače se približuje vrhuncu, marsikdo od udeležencev pa je končno odločitev že sprejel. Vsaj tako je bilo videti. Janez Rebernik, ki je v prejšnji oddaji svojo zvestobo obljubil Darji Sančanin, je tokrat svoji dekleti odpeljal na zmenek v troje. Kmet je bil videti povsem sproščen, ker se je že odločil, kateri bo podaril svoje srce. Čeprav je Darja poudarila, da ima Janez lahko odločitev, se je Alenka Brezovšek odločila preizkusiti, ali bo njeni prijateljici resnično zvest. Začela ga je zapeljevati, med drugim sta se tudi poljubila.



Alenka je po francoskem poljubu Janezu povedala, da ga je želela le preizkusiti in da je padel na testu. »Zdaj pa vidim, da si poreden,« mu je dejala. Kmet je ob tem zardel in Alenko prosil, naj ga ne izda Darji. Dejala mu je, da bo to obdržala zase, a mu položila na srce, naj se to več ne ponovi s kakšno drugo žensko. Izrazila je prepričanje, da se Janez nikdar ne bo spremenil in da bo še vedno »poljubljal vse živo«.