Energija in globoka sporočilnost: slovenska pevka predstavlja svojo pesem v preobleki

Medtem ko Alya Elouissi skupaj z Neisho intenzivno ustvarja nov album, je izdala še novo skladbo in videospot. Gre za energičen remiks njene skladbe Pot srca.

Alya želi s to različico predati svoje sporočilo v novi preobleki in v novih dimenzijah. Za skladbo v novi preobleki je zaslužen Gitthago, 20-letni slovenski pevec, pisatelj in producent, ki ustvarja brez žanrskih omejitev. Navdih črpa iz osebnih izkušenj, pri ustvarjanju pa sledi le lastnemu občutku in ušesom.

»Sodelovanje se je začelo čisto spontano. Gitthaga sem spoznala v studiu pri Neishi, ko sta končala snemanje. Hitro sva se ujela in že po prvi poslani verziji sem vedela, da je prava oseba za to in da bova lepo sodelovala skupaj,« pravi Alya. Besedilo pesmi, ki ga je napisala sama, je polno simbolike in metafor, ki opisujejo ljubezen, sanje in upanje.

Melodija je čustvena in poglobljena, kar poslušalca zagotovo popelje na introspektivno potovanje. Alya Elouissi s svojim izražanjem in avtorsko pesmijo uspe prenesti sporočilo, da je slediti svojemu srcu in živeti s srcem edina prava pot do osebne izpolnitve in sreče. Glasbenica sicer začasno biva v Londonu, domov pa se namerava vrniti v bližnji prihodnosti.