Ema trenira, Rudi pa lovi in se pogaja

Nobena skrivnost ni, da se Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in v zadnjem obdobju tudi menedžer najuspešnejše slovenske boksarke Eme Kozin, vsaj tako kot nad borilnimi športi navdušuje tudi nad ribolovom. V zadnjem času se je še posebno osredotočil na some in postal pravi mojster za lov teh brkatih rib.

Začel je prirejati tudi različna tekmovanja, že ta konec tedna bo, denimo, s kolegi iz Ribiške družine Celje z uspešnim predsednikom Štefanom Zidanškom na čelu pripravil maraton v somijadi, ki se bo na Šmartinskem jezeru začel danes ob 18. uri in bo trajal vse do 9. ure v nedeljo. O zmagovalcu bosta odločala najtežji som in skupna teža ujetih rib.

V ring naj bi se povzpela že decembra. FOTO: UROŠ HOČEVAR

»Zanimanje za tekmovanje, ki naj bi postalo tradicionalno, je veliko, zato pričakujem, da se ga bo udeležilo precej ribičev iz vse Slovenije. Pripravili smo lepe nagrade za najboljše, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo,« je razkril Pavlin in pristavil, da se bo lahko lovilo tako z brega kot s čolna in tudi ponoči, kar je sicer redkost. Sam se lahko pohvali že z več ujetimi velikani. Tako je, denimo, letos v Mantovi spravil na suho kar 256 cm dolgega soma, aprila 2020 pa je bil zraven pri rekordnem ulovu na Šmartinskem jezeru, iz katerega je potegnil 248 cm dolgega in 84 kilogramov težkega brkača.

Resno se dogovarjamo za sodelovanje z Dennisom Hobsonom, ki je eden vodilnih boksarskih promotorjev v Veliki Britaniji. Nad Emo je prav očaran in nam ponuja zanimivo pogodbo za od pet do sedem dvobojev.

Eme Kozin za ribolov še ni navdušil, vendar naša vrhunska boksarka pozorno spremlja trenerjeve ribiške podvige in se zavzeto pripravlja za naslednji dvoboj, ki naj bi ga imela decembra ali v začetku leta 2023. »Resno se dogovarjamo za sodelovanje z Dennisom Hobsonom, ki je eden vodilnih boksarskih promotorjev v Veliki Britaniji. Nad Emo je prav očaran in nam ponuja zanimivo pogodbo za od pet do sedem dvobojev. Zdaj usklajujemo zadnje podrobnosti,« je s Šmartinskega jezera še sporočil Pavlin.