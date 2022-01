Ema freš: štirje finalisti gredo na Emo (FOTO)

14 finalistov izbora Ema freš se je potegovalo za uvrstitev na Emo 2022. Štirje tekmovalci, dva po mnenju občinstva (izbrana v telefonskem glasovanju) in dva po izboru strokovne žirije, so se tako pridružili 16 uveljavljenim izvajalcem v dveh predizborih EME 2022.

Trije večeri EME 2022 Po finalnem TV-izboru Eme freš sledijo trije sobotni večeri, namenjeni izboru slovenskega predstavnika na tekmovanju za pesem Evrovizije 2022. V dveh predizborih Eme 2022, ki bosta 5. in 12. februarja, bomo slišali 20 tekmovalnih skladb, 16 uveljavljenih glasbenikov in štiri z Eme freš.



Nastopili so: Mia Vučković –Telenovela, De Liri – Obstajam, Jon Vitezič – Jesus Style, Ina – Moj dopamin, Marijan & Špela – I Am So in Love, Stela Sofia – Tu in zdaj, Leya Leanne – Naked, Nika S. –Počakaj me, Katja Kos – Deadly Flower, Jaka Hliš – Svoje sreče krojač, Anja Vodošek – Maniac, Emma – Moja sreča, LPS – Disko in LUMA – All In.

Na Emo gredo Stela Sofia, LPS, Leya Leanne in LUMA

Štirje, ki gredo na letošnjo Emo, so: LUMA – All In, Leya Leanne – Naked, Stela Sofia – Tu in zdaj in LPS – Disko.