Elzi Budau visoko državno odlikovanje

»Njena besedila, skupaj z melodijami največjih slovenskih skladateljev, ustvarjajo umetnine, ki so del zakladnice narodovega spomina. Med njimi so znamenita Poletna noč, pa tudi Nasmeh poletnih dni, Ti si moja ljubezen, S teboj, Pegasto dekle, Sto majhnih nežnosti, Brez besed in Samo nasmeh je bolj grenak,« so v uradu predsednika republike zapisali ob predaji srebrnega reda za zasluge izjemni avtorici, ki je sicer po izobrazbi arhitektka, eno njenih del pa so pred štirimi leti razstavili tudi v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.

Elzo Budau so označili za prvo pesniško ime slovenske popevke in šansonov, ki se z več kot tisoč besedili uvršča med naše najplodnejše avtorje. Osemdesetletnico še vedno redno srečujemo na gledaliških in koncertnih premierah, v tem slogu pa bo praznovala tudi okroglo obletnico. Drugega septembra bo na letnem odru SiTi teatra pod zvezdami v ljubljanskem BTC Cityju gostila koncert z Big Bandom RTVS s Patrikom Greblom, njenim pesmim pa boste lahko prisluhnili v izvedbi Nuške Drašček, Nine Strnad in Tilna Artača.

Legendarna šansonjerka bo 80 let proslavila s posebnim koncertom. FOTO: IGOR MALI

SiTi pod zvezdami bo letos ponudil 10 dni komedije in koncertov, iz presežkov pa štrlita prvi nastop TBF v Ljubljani po skoraj pol desetletja, koncert Radeta Šerbedžije z Juretom Ivanušičem, prihajajo pa tudi Hamo, Tokac, Katalena, Gušti, Severa Gjurin, Tomi Meglič, Tadej Toš, Sašo Novak, Gašper Bergant ter 20-letnica Jamskega človeka.