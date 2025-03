Elvis Jackson imajo novega

Neumorni in vedno mladi člani zasedbe Elvis Jackson že več kot četrt stoletja vladajo slovenskim odrom s svojim dopadljivim punk zvokom, ki zajema tako trše uspešnice kot reggaejevsko mehke baladne trenutke. Naj gre za odre ključnih regionalnih festivalov, kot sta Sziget in Exit, intimno vzdušje Izštekanih ali divje študentske zabave, Elvis Jackson v prvi vrsti zagotavljajo izjemen žur z zvrhano mero pozitivnega vzdušja.

Po četrt stoletja dolgi karieri so oboževalcem namenili dvoje – nov album in koncert v ljubljanskem Kinu Šiška. FOTO: MEDIASPEED.NET

V pestri karieri so si odre delili s pisanim naborom glasbenikov, od The Offspring, Faith No More in Sepulture do Helene Blagne, vseskozi pa vzdrževali zavidljiv nivo energije in tehnične dovršenosti, s katerima izstopajo. Natanko deset let po predstavitvi albuma Radio Unfriendly so se Elvisi v Šiško vrnili s podobnim namenom. S koncertom so v svet poslali težko pričakovani šesti album We Play For You, prvi, ki so ga ustvarili z novim članom Martyjem.