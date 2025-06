V žiriji za lepotno tekmovanje tudi Tanja Ribič in Helena Blagne

Kot smo poročali, bo nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor po novem sedel v žiriji enega najbolj prepoznavnih svetovnih lepotnih tekmovanj – Miss Universe Slovenije.

Izbor se po osmih letih premora znova vrača v Slovenijo, tokrat pod okriljem podjetja Boscarol in produkcijskega kompleksa Odisejada. Letošnji dogodek bo zaznamovan z eminentno žirijo, zvezdniškimi nastopi in ekskluzivnim družabnim večerom, ki bo presegel klasične okvire tovrstnih tekmovanj.

Ključno srečanje na inavguraciji Donalda Trumpa

Zamisel, da bi tekmovanje Miss Universe znova zaživelo v Sloveniji, se je začela nepričakovano – ob robu predsedniške inavguracije Donalda Trumpa. Takrat je slovenski podjetnik Ivo Boscarol spoznal gospoda Kraljevića, lastnika licence Miss Universe za Hrvaško.

Iskrica sodelovanja je preskočila hitro: »Beseda je dala besedo in Ivo je v tem lepotnem tekmovanju, ki slavi žensko kot celoto, videl priložnost, s katero se slavi ženske,« je za Slovenske novice povedala Katja Klavora, vodja projektov v podjetju Odisejada.

Da bi tekmovanje pridobilo dodatno kredibilnost in prepoznavnost, so v žirijo povabili znana slovenska imena. FOTO: Tibor Golob Tibor Golob

Boscarol je znan po svojih tehnoloških in človekoljubnih projektih, tokrat pa želi svojo poslovno filozofijo razširiti še na področje kulture in družbenih dogodkov. Kot poudarjajo organizatorji, je Miss Universe tekmovanje, ki presega zgolj zunanjost: »To je edino tekmovanje, ki slavi žensko in ne samo njene lepote.«

V žiriji tudi glasbene, športne in kulinarične legende

Da bi tekmovanje pridobilo dodatno kredibilnost in prepoznavnost, so v žirijo povabili znana slovenska imena. Poleg Boruta Pahorja in televizijskega obraza Franka Bajca bodo o finalistkah odločali še legendarna pevka Helena Blagne, priljubljena igralka Tanja Ribič, zimski športni as Cene Prevc ter kuharski mojster Tomaž Kavčič. Družbo jim bo delal tudi predstavnik licence Miss Universe.

Prijave odprte do 10. junija

Dekleta, ki se želijo potegovati za krono Miss Universe Slovenije 2025, se lahko na t. i. »casting call« prijavijo do 10. junija. Edina pogoja sta, da je kandidatka starejša od 18 let in pripravljena predstavljati vrednote tekmovanja, ki v ospredje postavlja celovitost, inteligenco in ambicije sodobne ženske.

»To tekmovanje povečuje prepoznavnost Slovenije in ponuja ambicioznim posameznicam zanimivo priložnost ter nepozabne izkušnje,« pravijo pri podjetju Boscarol. FOTO: Dejan Javornik

Kot so še dodali organizatorji, se je podjetje Boscarol odločilo za organizacijo dogodka tudi zaradi njegovih potencialov pri promociji Slovenije na svetovnem prizorišču: »To tekmovanje povečuje prepoznavnost Slovenije in ponuja ambicioznim posameznicam zanimivo priložnost ter nepozabne izkušnje.«

Svetovni finale novembra na Tajskem

Zmagovalka septembrskega dogodka bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru Miss Universe, ki bo potekal 21. novembra na Tajskem. Gre za enega najbolj gledanih svetovnih dogodkov, ki ga spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu.

Slovenija se tako po dolgih osmih letih znova uvršča na svetovni zemljevid najprestižnejših lepotnih tekmovanj. Zadnji izbor Miss Universe Slovenije je bil izveden leta 2016, nato pa so licenco nosile različne agencije, med njimi Delo Revije, Vulcano Models, Media Produkcija in Agencija Ekskluzivno.