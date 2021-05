Ekskluzivni pogovor s Sanjskim moškim: v mojem otroštvu so bili droge, orožje, kriminal (VIDEO)

Sanjski moškije odprl svoje srce novinarki Nedeljskih novic. V razgovoru z najbolj obleganim moškim v Sloveniji ta hip - dnevno ima tudi po tisoč novih sledilcev na družabnih omrežjih - smo tudi izvedeli, kako težko mladost je imel.»V mojem otroštvu so bili droge, orožje, kriminal,« ne skriva Gregor in s prstom pokaže na očeta, ter pove kaj je bila tista kaplja čez rob.Bolj ceni, če mu njegov očim podari deteljico, kot da mu oče zdaj daje silno drage darove. Kot zadnjič, ko je njega in brata dvojčka presenetil z dragim darilom za rojstni dan. »Mene ne kupiš, pa če mi daš 100.000 evrov! Z denarjem se pač ne da popraviti preteklosti.«To in še mnogo drugih skrivnosti svojega življenja v peklu je razkril sanjski moški v ekskluzivnem intervjuju za Nedeljske, ki so v prodaji od četrtka naprej.Svoje izbranke iz šova seveda ni smel razkriti, je pa zato povedal še marsikaj zanimivega in pikantnega. Med drugim je priznal, da je v šovu dobil dobro lekcijo.Kakšno? Preberite v Nedeljskih novicah.