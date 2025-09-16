  • Delo d.o.o.
Domači trači

Ekipa Japajade šova tokrat išče naj kmetico

Tudi v novi sezoni bo veliko nastopov in svežih viž. Kmeticam bosta delala družbo stand up komika.
Rok Hrovat in Urška Klobučar – pevski duet Ansambla Petra Finka

Gašper Bergant, Aleš Novak in teoretični kmet Dino bodo skrbeli za smeh.

Gostje prve oddaje v novi sezoni bodo tudi Istrski fantje.

Slišali bomo dolenjski Ansambel Petan.

Mojca Marot
 16. 9. 2025 | 08:05
Ekipa Japajade šova se je vrnila, snemanja so se že začela, prvo oddajo v drugi sezoni bomo lahko videli na prvem programu Televizije Slovenija že ta petek zvečer. V njej si bomo med drugim lahko ogledali reportažo z Japajade izleta po zaključku prejšnje sezone oddaj, na katerem so bili tudi nekateri kmetje, ki so se udeležili izbora za naj kmeta.

Ta naziv je pripadel Domnu Kljunu. Na male zaslone se vračata simpatična in priljubljena voditelja Lucija Vrankar - Lucy ter Dejan Vunjak, ki bosta znova poskrbela za sproščeno vzdušje, glasbo in dobro voljo.

15 oddaj boste lahko tokrat spremljali.

V novi sezoni bo potekal izbor za naj kmetico leta. Te bomo predstavljali tudi v Slovenskih novicah. Slišali in videli bomo lahko veliko glasbenih izvajalcev. »Zanimanje glasbenikov, zlasti narodnozabavnih, za nastop v oddaji je veliko. Slišali bomo veliko novih melodij, saj so zlasti mladi pridni in zagnani. Gostili bomo takšne, ki stopajo iz povprečja,« smo izvedeli.

V zadnjem času sta to dva, ki sta napovedala, da se bosta poskušala s harmoniko vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. »To sta Anže Zavrl, ki se bo čez mesec dni s harmoniko podal na 42 kilometrov dolgo traso letošnjega ljubljanskega maratona, in Robert Goter, ki bo poskušal prihodnje leto v Velenju zbrati največje število harmonikarjev na enem mestu,« razkriva avtor oddaje Jože Potrebuješ.

Kot dodaja, bodo poskušali biti, kar se glasbenikov tiče, aktualni, hkrati ne bodo zanemarili korenin narodnozabavne glasbe. Tako bomo poleg novih slišali tudi že znane viže iz zakladnice. Skupaj se bo v novi sezoni zvrstilo 15 oddaj, finalna bo na sporedu 26. decembra. Na njej bodo razglasili naj kmetico leta, glasovanje bo potekalo v živo. Zadnja oddaja bo praznična, saj bo na sporedu na dan samostojnosti in dan po božiču.

Izbor za naj kmetico bo rdeča nit sezone, zato bomo v oddajah spoznavali pridne, iznajdljive in srčne podeželske ​ž​ene ter dekleta, ki vsak dan dokazujejo, da je kmečko življenje polno izzivov, a tudi lepote. ​V​ prvi oddaji se bosta za ta naziv pomerili Jasna Kalan, mlada zeliščarica iz Podlešja pri Šentjurju, ki s strastjo neguje tradicijo zdravilnih rastlin in narave,​ ter Karmen Čarman iz Dolenje Radulje pri Bučki, ki dopoldne ​v šoli poučuje matematiko, popoldne pa z enako vnemo opravi vsa kmečka opravila na domači kmetiji.

Vrača se tudi nepogrešljivi teoretični kmet Dino, ki so ga zvesti gledalci že spoznali v prvi sezoni. »Ker v tej sezoni izbiramo naj kmetice, pa bosta za humor poskrbela moška, znana stand up komika Gašper Bergant in Aleš Novak,« nam še pove Potrebuješ. Za glasbo bodo v prvi oddaji poskrbeli Ansambel Petan, Zvita feltna, Istrski fantje, Tjaša Božič, Kvartet Duh ter Ansambel Petra Finka.

Zanimanje glasbenikov, zlasti narodnozabavnih, za nastop v oddaji je veliko.

