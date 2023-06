Eden najbolj glamuroznih slovenskih parov se je ponovno poročil (FOTO)

»Pa sva se še enkrat poročila. Tokrat obkrožena z družino in prijatelji. Obenem sva praznovala še skupnih 100 let in vse 'zapakirala' v en nepozaben dan. Hvala vsem, ki ste bili del najine zgodbe. Rada vas imava,« je zapisala Tatjana Tutan Lenard, ki je blestela v belem.

Nekdanja manekenka Tatjana Tutan, ki se je pozneje ukvarjala s pasjo vzrejo in oddajo nepremičnin, se je leta 2021 na Sejšelih poročila z oblikovalcem luksuznih plovil in podjetnikom Danom Lenardom, pretekli konec tedna pa sta naredila poročno zabavo še za svoje najbližje.

Utrinkov s poroke na instagramu ni manjkalo, dogodek je bil prava paša za oči. Zabava se je zavlekla v noč, za odlično vzdušje je poskrbela tudi nevesta, ki je bila plesno in pevsko zelo razpoložena.

Poročni priči zakoncev so bili kar njuni otroci. Tatjana ima iz prejšnje zveze enega sina, Dan (53) pa tri otroke.

Več v fotografijah spodaj (počakate nekaj trenutkov, da se posnetki naložijo):