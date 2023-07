Eden najbogatejših Slovencev v 5-milijonski vili zažural za svoj rojstni dan (VIDEO)

Eden najbogatejših Slovencev Damiam Merlak, ki živi in dela v Dubaju, se je odločil svoj rojstni dan praznovati v krogu svojih najbližjih slovenskih prijateljev na hrvaški obali. Za prijatelje je najel luksuzno vilo z bazenom in pogledom na morje.

Prijatelji so posneli utrinke z zabave, ki se je odvijala v 5 milijonov vredni vili in jih strnili v desetminutni videoposnetek, ki ga je Merlak objavil na svojem youtube kanalu.

Gostom so se poleg kuharja, ki je poskrbel za specialitete iz kuhinje, pridružile še plesalke. Največje presenečenje večera je bilo darilo za 37-letnega slavljenca. Prijatelji so ga presenetili s prisotnostjo legendarnega slovenskega glasbenika s Prekmurjem, ki ga Merlak, kot kaže, zelo ceni. Gre za Štefana Grabarja - Pišteka.

Sodeč s posnetkov je Pištek pripravil sproščujočo zabavo in skupaj z didžejem ter najetimi plesalkami so poskrbeli, da se je plesalo in pelo še dolgo v noč.

Več pa v videoposnetku:

