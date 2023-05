Dvojno veselje slovenskega pevca, ki ga poznate iz šova (FOTO)

Glasbenik Mitja Šinkovec s svojo odlično odrsko prezenco in izjemnim vokalom navdušuje občinstvo že jubilejnih 20 let. V tem času je ustvarjal v različnih glasbenih skupinah. Širšemu občinstvu se je predstavil v drugi sezoni šova Slovenija ima talent, navduševal pa ni samo kot odličen pevec, ampak je dokazal, da je tudi izjemen imitator. Z vokalno in plesno zahtevnimi zvezdniškimi preobrazbami je navduševal tudi v četrti sezoni priljubljene oddaje Znan obraz ima svoj glas. Pozitivno vzdušje in energija na odru sta njegovi izjemni vrlini, ki v kombinaciji s strastjo do glasbe in čudovitim vokalom prepriča tudi najbolj zahtevne glasbene poslušalce. Tako se s svežo glasbeno in avtorsko ekipo zdaj podaja na samostojno glasbeno pot. V sodelovanju z Matjažem Vlašičem, ki je avtor glasbe, je nastala skladba z naslovom Drugemu je dala srce. Mitja je kar dolgo sodeloval z različnimi glasbenimi zasedbami, kot so denimo Veseli Begunjčani, Towel of Shower in 101-ka band, do nedavnega je bil tudi član legendarne skupine Pop Design.

Z ženo pričakujeta hčerko. FOTOGRAFIJI: ROK MAVER

»Zdaj je čas za samostojno pot. Do te odločitve me je pripeljalo dejstvo, da je v samostojni karieri moj uspeh odvisen samo od mene. Ne želim se več ozirati na druge, želim delati tako, kot čutim sam. Želim si ustvarjati, nastopati, in za to sem pripravljen trdo delati,« o svoji odločitvi pove Mitja. Nova skladba opisuje zgodbo fanta, ki je bil noro zaljubljen v svoje dekle. Zanjo bi naredil čisto vse, ona pa ga je zapustila in odšla z drugim. Fant svojo zgodbo izpove natakarju v lokalu. Na koncu se mu le nasmehne sreča, saj spozna drugo dekle in se zave, da je pred njim nova zgodba, ki pa je odlična iztočnica za Mitjevo naslednjo pesem. Sicer pa je pevec ob novico o samostojni glasbeni poti razkril še eno, in sicer da bosta z ženo postala oče in mama. »Priprave na prihod najine punčke so v polnem teku in verjetno potekajo podobno kot pri vseh drugih parih. Kot nor hodim po trgovinah in kupujem oblekice, igrače in vse potrebno, ne morem si pomagati. Moram pa priznati, da je moja žena v tem obdobju odigrala zelo pomembno vlogo. Zaradi nastopov sem veliko odsoten in je zato za večino stvari, ki se tičejo prihoda dojenčka, poskrbela sama. Kljub visoki nosečnosti je zelo mobilna, razumevajoča in ustrežljiva. Z eno besedo je kraljica,« pove pevec, ki sicer ne pričakuje svojega prvega otroka, saj ima iz prvega zakona devet let starega sina. »Največji izziv bo zame verjetno usklajevanje. Verjamem, da bo vse tako, kot mora biti, nobeden od njiju zagotovo ne bo prikrajšan za moj čas ali ljubezen. Veselim se novega obdobja,« še pove glasbenik.