Saša Einsiedler: Če bi si poškodovala roko ali nogo, me morda niti ne bi bilo

Slovenska voditeljica in komunikacijska trenerka Saša Einsiedler ima tudi v poletnih mesecih veliko dela, saj se, kot pravi, vse zgosti od predavanj, delavnic do načrtov za jesen, ki bo tudi zelo pestra. Priprave na OMM Akademijo doseganja notranje sreče in poslovnega uspeha, izobraževanja oziroma šole, s katerim s prijateljico in kolegico Alexandro Pi Bachel, izjemno mentorico OMM, so namreč v popolnem teku.

Te dni pa Saša praznuje življenje, kot pravi. Poleg rojstnega dne, ki ga bo imela čez dva dneva, je včeraj praznovala obletnico padca s kolesa, ki mu je botrovala burja. In ji rešila življenje.

Na družbenih omrežjih je Saša delila spodnji zapis, ki ga objavljamo v celoti nelektoriranega. Morda lahko spremeni življenje tudi vam.

»Čez dva dni imam rojstni dan. Tistega pravega, ki je zapisan v rojstnem listu. Včeraj sem imela pa še en rojstni dan, dan, ko sem dobila še eno priložnost. Pred tremi leti sem namreč padla s kolesa, prav tu, kjer sem zdaj, na obali. In ugotovila, da imam raka v grlu. Ker sem padla ravno na obraz, sem morala na pregled in evo ga. Če bi si poškodovala roko ali nogo, ti danes verjetno ne bi pisala tega maila, ker me morda niti ne bi bilo. Hvala, hvala, hvala za obe priložnosti življenja!!!!!

Vem, da je tisoče ljudi, ki imajo podobne izkušnje. Da se je nekaj zgodilo, kar ni bilo prijetno, pa se je potem izkazalo kot najboljša možna stvar. Imaš izkušnjo? V tednu mojega praznovanja te spodbujam, da narediš nekaj zase in za svoje življenje. Namreč, ko sem zbolela, sem si pomagala s hipnotičnim posnetkom, ki sem ga naredila zase. V njem sem nagovarjala celice v telesu, da se vrnejo v stanje popolnega zdravja. Kajti - celice v telesu imajo SPOMIN! Nastal je hipnotični posnetek Popolno zdravje.

Zadnjič mi je pisal en gospod, da mu pomaga tudi pri težavah s križem. Vsakič, ko ga "zagrabi", posluša posnetek in je dobro. Naredila pa sem še en posnetek - za opuščanje preteklosti. Tudi ta je bil najprej zame, da si pomagam pri odpuščanju sebi.

Veliko stvari bi danes naredila drugače, kot sem jih, ena najtežjih stvari je odpustiti sebi. S tem posnetkom si pomagamo postaviti se v ZDAJ in prenehati z zgubljanjem energije za stvari v preteklosti, ki jih tako ali tako ne moremo spremeniti.

Posnetka sta zdaj dostopna na moji spletni strani, vsak je 25,00. Ker pa dvojno praznujem življenje in ker me spremljaš ter podpiraš in si dragocen-a zame, je en posnetek zate le 14,99 Koda kupona, s katero prideš do popusta je JUHEJ. Kupon bo veljaven en teden. Posnetka sta na voljo tukaj. Praznujmo življenje skupaj!!! Uganeš, kdo je na fotografiji?«

Čestitke, lepe misli in želje

Pod objavo so se usule čestitke, ki se jim pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic. Povzemamo le nekaj izmed njih.

»Vse najboljše, Saša! Kolikor dežnih kapljic danes namoči žejno zemljo, toliko nepozabnih trenutkov naj te še čaka v letih, ki jih imaš pred seboj!«

»Čestitam ti, ker si dovolj verjela v moč samozdravljenja. Za rojstni dan ti bom pa čez dva dni.«

»En velik na ZDRAVJE. Za nazaj, za zdaj in za naprej. Hvala, ker si. Objemmmmm.«

»To je res zmaga nad zmagami ... hvala, da deliš naprej. Se mi zdi super. A na tej slikici si pa ti, ko si imela 4 leta?«

»Vse najboljše, draga Saša. Zame boš vedno Hči kamere in ljubljenka občinstva. Srečno.«

»Saška ljuba, za oba rojstna dneva ti čestitam iz srca, srečna s teboj!« ji je med drugim čestitala tudi Manca Košir.

