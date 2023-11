Dvojec brez posnemovalcev bo jutri navduševal pri nas

Umbilical Brothers je ime, ki je v zadnjih letih ena od svetovnih senzacij. Avstralca namreč povsod navdušujeta s svojimi predstavami. Jutri, v nedeljo, znova prihajata v našo prestolnico, kjer bosta v Siti teatru nastopila z novo predstavo The Distraction. Poleg navdušenja na odru je o njiju veliko vprašanj, tudi skrivnosti. Še vedno, denimo, jih je mnogo, ki se sprašujejo, ali sta brata tudi v resnici. »Moj standardni odgovor je, da kolikor veva, ne, vendar rezultati testa DNK še niso prišli iz laboratorija,« nam je v smehu dejal Shane Dundas.

Ljudi muči vprašanje, ali sta David in Shane tudi v resnici brata. FOTO: osebni arhiv

V Ljubljani sta bila že večkrat. »Mislim, da sva bila tukaj vsaj petkrat. V Siti teater se rada vračava. Prijazni ljudje, prijetna publika. Razen v Avstraliji se mi zdi, da sva največ nastopala v ZDA in na Nizozemskem. In morda na Švedskem.« O Sloveniji sta dobila lepo mnenje. »V Sitiju sva srečala nekaj zelo kul ljudi. Vedno se dobro ujamemo z umetniškim vodjo Urošem in nekaterimi drugimi, s katerimi se srečamo. V veselje in čast nama je, da najino delo pridejo pogledat tudi drugi umetniki.«

Nikoli povsem zadovoljna

Aktualno predstavo, uspešnico The Distraction, opisujejo v superlativih. Kaj pa o njej menita sama? »Le kdo ne mara presežnikov? V preteklih letih je bilo nekaj lepih ocen. In nekatere ne tako lepe. Vse je stvar mnenja in okusa, kajne? Pravi preizkus je z občinstvom. To je izziv. Mislim, da bi lahko uživala v pohvalah, vendar so ljudje cenili, ko sva jih presenetila.«

»Če je glava na pravem mestu, vas dobre ocene spodbujajo, da nadaljujete, namesto da zaspite za volanom. In nemirni možgani vam nikoli ne prenehajo skakati po glavi. Mislim, da noben od naju ni povsem zadovoljen s predstavo in pravzaprav je to nemogoče. Ljudje imamo različne poglede. Celoten koncept je tisto, kar smo si zamislili. Toda znotraj tega je najbolj nora mešanica idej. Z veliko igranja je zrasla do te mere, da ni nekaj, kar bi si lahko prej predstavljali.«

Dvojica Umbilical Brothers navdušuje po vsem svetu. FOTO: osebni arhiv

Da nikoli nista čisto povsem zadovoljna in da vedno menita, da bi lahko bilo še boljše, ne čudi. Oba, tudi David, sta namreč perfekcionista in to odkrito priznavata. »Oba sva v tem ista. Na različne načine, glede na to, katere ideje ali vidiki uspešnosti so za naju pomembni. To je res dobra mešanica. Te dni me manj skrbi popolnost in se bolj prepuščam toku, ne glede na to, kako popolne ali nepopolne so podrobnosti. To je delno zato, ker gre med oddajo pogosto kaj tehnično narobe in moramo to preprosto rešiti. Sicer znoriš.«

Sama sebi se tudi ne zdita tak fenomen kot drugim. In svoje življenje lahko brez težav razdelita na poklicno in zasebno kljub zvezdništvu. »Nisva tako posebna. Zasebno življenje sploh ni težko. Na eni točki so naju prepoznali ali precej ustavljali, vendar je to zamrlo. Živim zelo normalno življenje. David je v Sydneyju, tako da dobi malo več pozornosti, a je v redu. Ljudje naju ne nadlegujejo ali ne skrbijo preveč. To je ena od prednosti staranja.«

Edinstvenost brez posebnosti

Njun odrski program je tudi skrivnost, kaj in kako sta razvila posamezne točke. Kot vsak umetnik tudi sama ne izdata svojih metod, osupneta pa z odgovorom o njih. »Brez posebnih tehnik, vsaj nezavedno! V bistvu gre za domišljanje smešnih stvari, ki žgečkajo vaše možgane in igranje z njimi. Izpolnjevanje idej ni posebna tehnika. Dejanski izziv je urediti vse neumne stvari v nekaj, kar teče za občinstvo, za čas trajanja predstave. Mislim, da sva morda manj profesionalna, kot si predstavljate. Na primer, nekateri ljudje mislijo, da sva resna.«

Recepta ustvarjanja ne poznata, vse se razvija precej spontano kot domislice možganov. FOTO: osebni arhiv

Zanimivo je tudi njuno stališče glede konkurence in posnemovalcev. »Povejte mi njihova imena in naslove! Na splošno ne poznava posnemovalcev. Pravijo, da je to najbolj iskrena oblika laskanja in všeč mi je zamisel, da bi najino delo lahko nekoga navdihnilo, da ustvari nekaj. Neposredno kopiranje ni tako vroče. Navdih in posnemanje sta pogosto del poti mladega komika do lastnega edinstvenega komičnega glasu. Moraš preseči to, da postaneš ti. In bolj zabavno je, verjemite mi. Navsezadnje, če se ne morete domisliti svojega materiala, kakšen je potem smisel.«

O konkurenci pa niti ne razmišljata. »Obstaja konkurenca? O tem ne razmišljava, morda zato, ker sva edinstvena v svoji državi in nama tega ni treba.«

Kljub senzaciji tudi drugi načrti

Čeprav sta zasedena z nastopi in je Umbilical Brothers njun glavni projekt zadnja leta, imata oba tudi druge načrte in želje. Shana zelo mika, da bi se preizkusil kot filmski režiser. »To željo imam že iz otroštva. Šele pred kratkim sem razmišljal o tem, da bi svoje izkušnje prenesel v režijo ter delal z novimi in drugačnimi ljudmi. To bi rad poskusil. Pred leti sva bila močno vključena v ustvarjanje otroške TV-serije, ki smo jo posneli s Sesame Workshop, od koncepta do pisanja in igranja.«

»Sodelovala sva tudi pri urejanju. To je bilo težko delo, a zabavno. David je zelo zagnan in vedno poskuša ustvarjati ali biti del ustvarjalne stvari, kjer koli se pojavi priložnost. Sam sem igral tudi izven najinega dueta in delal solo stand up. David je nadarjen igralec, ki si je želel igrati od prvega dne. Lani je delal pri velikem filmu, ki ga boste videli naslednje leto. Komaj čakam, da vidim, kaj počne na zaslonu. Z malo sreče se bom v njem pojavil tudi jaz za približno 10 sekund.«