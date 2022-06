Dvojčka Klobasa sta tudi dobra nogometaša

Kdo se ne spomni jezičnih in simpatičnih dvojčkov, zmagovalcev v šovu Kmetija? Čeprav smo ju v tem šovu gledali večkrat, se ju težko naveličamo, saj s svojo živahnostjo in tudi pikrostjo ter predvsem prebrisanostjo zelo popestrita dogajanje. Predvsem Jan je bolj zgovoren, kar pa ne pomeni, da se ne dopolnjujeta. Dvojčka sta zdaj v službi in zaljubljena, bolj Tilen kot Jan, ki je nekoč dejal, da se imen vseh punc ne spomni.

Vedno nagajivo razpoložena dvojčka Klobasa. FOTO: osebni arhiv

Jan že nekaj let trenira nogomet v lokalnem klubu skupaj s starejšim bratom. »Letos nam je po 20 letih uspelo, da je ŠNK Radgona postal prvak. S tem gremo dve ligi višj in v močnejši rang tekmovanja. Za to je zaslužna celotna ekipa, sem pa zelo vesel, da sem pripomogel s svojimi zadetki,« je Jan pohvalil svojo ekipo, ki se ji bo letos pridružil tudi dvojček Tilen.

Na vprašanje, ali imajo dekleta rada nogometaše, je Jan odgovoril: »Bo držalo, da punce obožujejo nogometaše. Sicer imajo rade športnike nasploh, ampak nogomet je vendar elitni šport. Pa še nekaj. Mnogim puncam so všeč noge na O, kar je bolj značilnost nogometašev.«