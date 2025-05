Dve leti dela za osem minut animiranega filma

V Peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu so odprli razstavo S svinčnikom do novih svetov Milanke Fabjančič. Predstavlja originalne materiale in proces ustvarjanja svojih kratkih animiranih filmov Liliana in Hobotnica banana mišmaš, ki je na festivalu kratkega filma v avstralski Canberri prejel nagrado za najboljšo režijo animiranega filma.

Razstavo si lahko ogledate do 14. septembra. FOTO: Produkcija Zvviks

Začne se s skico

Fabjančičeva svoje animirane filme gradi skozi premišljen, sistematičen in intuitiven proces, ki ga začne s skiciranjem, ne s pisanjem scenarija. Zgodba nastaja postopoma, animacije pa se razkrivajo kot nosilci mnogih skritih pomenov, odprtih za večplastnost različnih interpretacij, so zapisali pri Zavodu Ljubljanski grad.

Njena vizualna estetika temelji na nostalgiji, anatomiji in karakterni risbi, ki ji sledita scenarij in animatika. V slednji Fabjančičeva skupaj z avtorji glasbe oblikuje ritmiko in dinamiko animacije, končno obliko pa z montažerko uskladita skozi dramaturgijo filma kot ključnega pomena za dinamično celoto. Za sekundo animacije je po njihovih navedbah potrebnih okoli 12 posameznih sličic, kar pomeni, da nastanek osemminutnega animiranega filma traja okoli dve leti.

Ilustrirala je tudi več priznanih in nagrajenih slovenskih knjig. FOTO: Voranc Vogel

»V zadnjem delu produkcije se umetničin proces osredini na ustvarjanje digitalnih premikov karakterjev ter zaključno montažo animiranih materialov, zvoka in barvne korekcije. Razstava ponuja vpogled v avtoričin ustvarjalni proces, ki priča o njenih tehničnih veščinah, strasti do umetnosti oživljanja podob ter globokem osebnem in umetniškem ozadju njenih filmov,« so dodali.

Leta 1981 rojena akademska slikarka ustvarja na področju ilustracije, oblikovanja in animacije. Za kratek animirani film Liliana je prejela vesno za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma. Je tudi glavna animatorka francoske serije Pastish ter ilustratorka več priznanih in nagrajenih slovenskih knjig. Pripravlja svoj tretji avtorski animirani film, ki bo na ogled predvidoma leta 2028.

Razstava v Peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu bo na ogled do 14. septembra.